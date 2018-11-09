"Я щаслива": Моніка Беллуччі вперше розповіла про новий роман

Італійська модель Моніка Беллуччі дала відверте інтерв'ю про нові стосунки.

54-річна актриса та модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про свої нові романтичні стосунки. Така відвертість вразила прихильників зірки, тому що жінка довго приховувала особисте життя після розлучення з актором Венсаном Касселем.

Про свій роман Моніка наважилася розповісти в інтерв'ю виданню Paris Match:

Я вже довгий час зустрічаюся з одним чоловіком, і у нас все добре. Чи нормальний він? Я не знаю. Я і сама не живу за правилами. Як можна вимагати від іншої людини того, що сама не можеш їй дати? У цього чоловіка зовсім інша робота, але через неї йому теж доводиться багато їздити по світу. Саме тому він відмінно мене розуміє і поділяє мій спосіб життя. Я дуже щаслива.

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Проте імені свого нового коханого Беллуччі так і не назвала.

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