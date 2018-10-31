Беременная Регина Тодоренко возвращается на сцену

Экс-ведущие тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев презентовали совместную песню и клип.

В программе “Пятница с Региной“ экс-ведущие “Орел и решка“ Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев представили совместную композицию, названием которой стал один из сезонов популярного шоу о путешествиях – “Ад и Рай“.

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По словам музыкантов, композиция получилась романтичной и очень проникновенной. На официальном YouTube-канале проекта “Орел и решка“ появился и клип, в основу которого легли кадры из путешествий обоих ведущих. Вот что о нем говорит Регина:

Это видео мы с Антоном и всей командой “Орел и решка“ снимали много лет. Снимали в “кругосветке“, снимали в “Аду“, в “Раю“, снимали даже тогда, когда не хотелось снимать, а было лишь одно желание - послать все к черту. Однажды я пожаловалась Антону на то, что немного устала от съемок в “Решке“ и от всего этого публичного “отдыха“ на телеэкране и попросила написать для меня чувственную песню. Мне хотелось передать весь спектр эмоций, который у меня накопился за время съёмок в сезоне “Рай и ад“. Я действительно видела и испытала на себе и одно, и другое. Антон отозвался мгновенно и практически сразу скинул мне видео, где он напевает припев. Я услышала и поняла, что это именно то, что мне нужно. И вот он результат наших трудов.

Антон Лаврентьев также поделился своей историей о песне:



Отозвался я действительно сразу же, да и строчки родились мгновенно. Все-таки мы не просто коллеги по шоу, хоть и никогда не летали вместе, но в первую очередь друзья. А с друзьями творческие эксперименты еще приятнее. Правда к записи мы приступили спустя много месяцев - не могли найти время.



По словам Регины Тодоренко, песня “Ад и Рай“ - это своеобразный симбиоз эмоций всех мужчин и женщин, которые знают, что такое любить на расстоянии:

В этой песне очень много личных переживаний и Антона, и моих. Каждый из нас за время участия в проекте слишком много времени провел вдали от своих близких, от любимого человека. Все наши самые яркие эмоции мы переживали с режиссерами и операторами, находясь на разных полушариях, в разных часовых поясах, на расстоянии тысяч километров со своими половинками. Я очень благодарна Антону за то, что он сумел так красиво передать все эти переживания в песне. Я знаю, что она трогает невероятное количество человеческих сердец, которые хоть раз испытали на себе, что такое любить на расстоянии.

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