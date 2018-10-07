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Alyoshа призналась, что ждет третьего ребенка

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Украинская певица Alyoshа призналась, что мечтает о дочке, и впервые прокомментировала слухи о третьей беременности.
Alyoshа призналась, что хочет третьего ребенка
Alyoshа призналась, что хочет третьего ребенка
instagram.com/alyoshasinger/

Популярная певица, представительница Украины на международном конкурсе Евровидение 2018, — Alyosha, которая недавно выпустила клип на песню “Dama“, прокомментировала слухи о возможной беременности. 

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После выхода “Dama“ некоторые поклонники Alyoshа услышали в песне намек на беременность артистки. Они провели параллель между словами “Нас чотири сонця, буде п’яте“ и тем фактом, что семья певицы состоит из 4 человек: Alyoshа, ее мужа Тараса Тополи и двоих сыновей Романа и Марка. 

Фанаты певицы сделали вывод, что с помощью песни она решила намекнуть о новой беременности. 

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Ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая спросила у Alyoshа, насколько правдивы слухи о ее положении, на что та ответила неоднозначно: 

Не скрываю того, что я мечтаю о дочке. Когда она появится — только господу известно. 

К слову, ранее Alyosha приняла участие в съемках клипа группы “Антитела“, которые проходили в Карпатах.

Ранее другая украинская певица - Оля Цибульская в своем блоге высказалась о материнстве.

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Теги: Alyosha, беременность, шоу-биз
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