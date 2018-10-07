Alyoshа призналась, что ждет третьего ребенка
Популярная певица, представительница Украины на международном конкурсе Евровидение 2018, — Alyosha, которая недавно выпустила клип на песню “Dama“, прокомментировала слухи о возможной беременности.
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После выхода “Dama“ некоторые поклонники Alyoshа услышали в песне намек на беременность артистки. Они провели параллель между словами “Нас чотири сонця, буде п’яте“ и тем фактом, что семья певицы состоит из 4 человек: Alyoshа, ее мужа Тараса Тополи и двоих сыновей Романа и Марка.
Фанаты певицы сделали вывод, что с помощью песни она решила намекнуть о новой беременности.
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Ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая спросила у Alyoshа, насколько правдивы слухи о ее положении, на что та ответила неоднозначно:
Не скрываю того, что я мечтаю о дочке. Когда она появится — только господу известно.
К слову, ранее Alyosha приняла участие в съемках клипа группы “Антитела“, которые проходили в Карпатах.
Ранее другая украинская певица - Оля Цибульская в своем блоге высказалась о материнстве.
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