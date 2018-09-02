"Не тащите все на себе", - Ольга Цибульская высказалась о материнстве

Украинская певица Ольга Цибульская обратилась к молодым мамам через Instagram.

Читай также: “Скучная семейная жизнь не для меня“, - Тилль Линдеманн

Украинская певица Ольга Цибульская, недавно выпустившая клип для детей, вместе с супругом воспитывает 3-летнего сына. Накануне в своем блоге артистка достаточно резко высказалась насчет материнства и обратилась к молодым мамам с призывом беречь себя.

Нащо ти дитину народжувала, якщо залишаєш на няню?????🤨 Ти ж мати!!! 😱 Той факт, що няня дає тобі можливість бути мамою, а не блідим зомбі🤯, наше суспільство не бере до уваги. Молода мама і так постійно переживає “чи достатньо я хороша?😩“. А почуття провини перед дитиною найсильніше! І на нього намагаються давити...Безкінечно! Ну, або поки дитина не виросте.🤷‍♂️ Наші мами якось справлялися і нічого! Вони кип'ятили в відрах пелюшки, а бабусі взагалі в полях народжували - і вижили! 🙄 Хороша мама - це щаслива, реалізована і здорова мама, - эмоционально написала Ольга.

Читай также: Муж Нади Дорофеевой признался, что она его редко кормит

Она также обратила внимание своих подписчиков на то, что девушкам не стоит брать на себя слишком много хлопот, а лучше просить помощи у близких.

Дівчата, будь ласка, не намагайтесь тягнути все на собі! 🙏Відчуваєте що потрібна допомога - не бійтесь її просити в чоловіка, в батьків, родичів чи друзів, якщо є можливість - помічниця по дому теж варіант! У мене їх 2 і я не уявляю де б брала сили бути мамою, якби не мої феї😊 Ви потрібні своєму малюку в адекваті, - подытожила Цибульская.

Напомним, что ранее появились фото волшебной свадьбы Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака.