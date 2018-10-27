Alyosha выпустила клип на песню Dama: видео

Певица Alyosha представила клип, в котором закладывает бомбу под авто бойфренда .

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Известная украинская исполнительница Alyosha, которая замужем за лидером группы “Антитела“ Тараса Тополей, представила новый клип на композицию “Dama“.

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Видеоработа Alyosha получилась очень зрелищной. В клипе героиня в сексуальном платье мстит своему бойфренду, который изменил ей. Девушка прячет бомбу под авто парня, снимает его измену на камеру и в конце поджигает его сумку.

Каждый из нас знает, что в эмоциях мы иногда делаем странные вещи, которые могут разрушать будущее. Эта песня является метафорой таких отношений, где эмоции руководят и сводят с ума. Но сила любви все же сильнее, сильнее предательства, обид... Все делают ошибки, но они учат нас ценить святое! Прощайте друг друга, если душа любит и любима!“ - говорится в описании под видео.

Напомним, что накануне группа Mad Heads презентовала новый хит "Прощавай".