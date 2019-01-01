Антитіла освоили космос в новом видео

После успеха песни и видеоработ (клип и лирик-видео) «TDME» (Там, де ми є) популярная поп-рок группа Антитела презентует вторую песню с будущего альбома «Hello» - «Лови момент».

Видеоработа «Лови момент» построена на искренности и от начала до конца пронизана метафорами - в стиле Антител. Человеческие отношения стали главным месседжем клипа - целостность и единство - то, без чего люди не смогут выжить на Земле.

Пресс-служба

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На этот раз нет актеров и постановок. Впервые музыканты показали широкой аудитории свои семьи. На экранах появился фронтмен Тарас Тополя с женой Алёной (известная певица Alyosha), а также все участники со своими близкими.

Тарас Тополя поделился:

В этот раз мы думали, что, возможно, что-то придумать простое, снять в студии за 1-2 съемочных дня, но что-то оно не шло никак. Мы много разговаривали, о том, как можно передать идею песни видеорядом, чтобы это было не проигрышно и в какой-то момент этих дискуссий родилась идея похода. Когда зазвучала впервые эта идея, стало понятно, что история передаст настоящие отношения между людьми. Потому что в поход не идут с негодяями, в поход идут с людьми, на которых можно положиться, а тем более если это сложный поход.

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Музыканты обозначили этот клип, как технически сложный и дорогой в истории Антител. Съемки проходили в течение 10 дней. Участниками группы был пройден самый сложный пешеходный туристический маршрут Украины, да еще и в сезон дождей. Съемочная группа в составе двадцати человек прошла вверх по реке Черный Черемош - это дикие места Карпат, Чивчинские горы, которые находятся в пограничной зоне Румынии. Стоит отметить, что из-за погодных условий команда была вынуждена дважды выезжать на съемки в отдаленную точку.

Тарас Тополя комментирует:

Ради хороших кадров и хорошего смысла, который всегда есть у нас в песнях и клипах, мы готовы работать, преодолевать себя, побеждать лень, страх и идти на вершину. Потому что вершина впереди еще не одна у каждого из нас.

«Лови момент» - своеобразное продолжение предыдущего клипа «TDME», завершит эту серию следующая песня из будущего альбома «Hello», презентация которого запланирована на осень этого года. А на 2019 группа Антитела планирует большой стадионный тур по городам Украины в поддержку шестого альбома.

Напомним также, что Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко.