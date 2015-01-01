Диана Крюгер впервые стала мамой

Голливудская звезда родила первенца в 42 года.

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В семье Дианы Крюгер и Нормана Ридуса долгожданное пополнение — на днях актриса родила первенца. Новость о том, что 42-летняя звезда фильмов “Троя”, “Бесславные ублюдки” и “Одержимость” стала мамой, опубликовал журнал People.

Диана Крюгер и Норман Ридус GettyImages

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Пол малыша, имя и точная дата рождения пока неизвестны, а официальные представители новоиспеченных родителей молчат. К слову, сама Крюгер тщательно скрывала беременность и никогда не комментировала свое положение.

Напомним, что о беременности актрисы стало известно во время Каннского кинофестиваля в мае этого года. Тогда женщина воздерживалась от алкоголя и выбирала платья свободного кроя для красной дорожки.

Диана Крюгер и Норман Ридус GettyImages

Отметим, что у бойфренда Дианы — актера Нормана Ридуса (“Ходячие мертвецы”) есть 19-летний сын Мингус от датской супермодели Хелены Кристенсен.

Крюгер и Ридус познакомились в 2015 году на съемках фильма “Небо”. На тот момент Диана состояла в отношениях с актером Джошуа Джексоном, которого она оставила ради Нормана после десяти лет романа.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке арестовали актера Алека Болдуина.