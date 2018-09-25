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Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в 49 лет

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49-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала великолепные формы.
49-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой
49-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой
instagram.com/jlo/

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, чей телохранитель случайно переехал папарацци, в очередной раз удивила своих поклонников отличной фигурой. В свои 49 лет Джей Ло выглядит значительно моложе своих лет. 

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, где позирует в сексуальном желтом бикини, демонстрируя великолепные формы. Известно, что Лопес регулярно занимается в спортзале. 

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По словам певицы, определенную порцию мотивации ей дает ее нынешний бойфред Алекс Родригес.  

Иметь партнера, который поддерживает меня во всем, приходит на все мои шоу и выступления, много стоит. Шоу-бизнес – не самое сладкое место и это точно не место Алекса. Однако он делает все, чтобы быть со мной, — признается Дженнифер. 

Ранее соблазнительными фото поделилась и украинская певица Тина Кароль.

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Теги: Дженнифер Лопес, шоу-биз, фото
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