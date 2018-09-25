Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в 49 лет

49-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала великолепные формы.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, чей телохранитель случайно переехал папарацци, в очередной раз удивила своих поклонников отличной фигурой. В свои 49 лет Джей Ло выглядит значительно моложе своих лет.

Читай также: Надя Дорофеева сменила имидж

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, где позирует в сексуальном желтом бикини, демонстрируя великолепные формы. Известно, что Лопес регулярно занимается в спортзале.

Читай также: Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису сериалов

По словам певицы, определенную порцию мотивации ей дает ее нынешний бойфред Алекс Родригес.

Иметь партнера, который поддерживает меня во всем, приходит на все мои шоу и выступления, много стоит. Шоу-бизнес – не самое сладкое место и это точно не место Алекса. Однако он делает все, чтобы быть со мной, — признается Дженнифер.

Ранее соблазнительными фото поделилась и украинская певица Тина Кароль.