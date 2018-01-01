Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису сериалов

Опубликована десятка актрис, которые зарабатывают больше остальных, снимаясь в сериалах.

Американская актриса София Вергара, известная по роли Глории Дельгадо-Притчетт в сериале “Американская семейка“, седьмой раз стала самой высокооплачиваемой актрисой сериалов.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Forbes.

За последний год актриса заработала $42,5 млн, почти половина из которых - рекламные контракты и лицензионные соглашения.

София Вергара GettyImages

Второе место заняла актриса Кейли Куоко с годовым доходом в $24,5 млн. Такую сумму она заработала благодаря роли Пэнни в сериале “Теория большого взрыва“.

Кейли Куоко GettyImages

На третьей позиции расположилась Эллен Помпео из сериала “Анатомия страсти“. За год она заработала $23,5 млн.

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Четвертую строчку с прибылью в $13 млн заняла исполнительница роли в сериале “Закон и порядок. Специальный корпус“ Маришка Харгитей.

Замыкает пятерку лидеров еще одна актриса “Американской семейки“ - Джули Боуэн с доходом в $12,5 млн.

Коллеги Куоко по “Теории большого взрыва“ Мелисса Рауш и Майем Биалик разделили шестую строчку рейтинга Forbes. Доход каждой из актрис составил $12 млн.

Восьмое место принадлежит Керри Вашингтон ($11 млн), исполнившей главную роль в телесериале “Скандал“.

На девятой строчке оказалась Клэр Дэйнс из “Родины“, на десятой - Поли Перретт ($8,5 млн) из серила “Морская полиция: Спецотдел“.

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров сериалов. Узнай здесь, кто его возглавил.