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Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера сериалов

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Опубликована десятка актеров, которые заробляют больше остальных, снимаясь в сериалах.
Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера сериалов
Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера сериалов
depositphotos.com

Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале “Теория большого взрыва“, четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым актером сериалов.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Forbes.

За 12 месяцев (с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года) артист заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Джим Парсонс
Джим Парсонс
GettyImages

Второе место в рейтинге занял его коллега - Джонни Галэки, который сыграл Леонарда Хофстедтера.

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Третье и четвертое места в рейтинге Forbes между собой также разделили звезды этого сериала — Кунал Найяр и Саймон Хелберг. 

Пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров замыкает звезда сериала “Морская полиция: Спецотдел“ (NCIS) Марк Хэрмон.

Также в десятку лучших вошли Эд О’Нил (сериал “Женаты… с детьми“) и актеры “Американской семейки“ Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Бурелл.

Напомним, ведущий ток-шоу "Один за всіх" Михаил Присяжнюк снялся в сериале. Подробности читай здесь.

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Теги: Forbes, Джим Парсонс, Теория большого взрыва, новости, рейтинг, шоу-биз
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