Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера сериалов

Опубликована десятка актеров, которые заробляют больше остальных, снимаясь в сериалах.

Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале “Теория большого взрыва“, четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым актером сериалов.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Forbes.

За 12 месяцев (с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года) артист заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Джим Парсонс GettyImages

Второе место в рейтинге занял его коллега - Джонни Галэки, который сыграл Леонарда Хофстедтера.

Читай также: Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера

Третье и четвертое места в рейтинге Forbes между собой также разделили звезды этого сериала — Кунал Найяр и Саймон Хелберг.

Пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров замыкает звезда сериала “Морская полиция: Спецотдел“ (NCIS) Марк Хэрмон.

Также в десятку лучших вошли Эд О’Нил (сериал “Женаты… с детьми“) и актеры “Американской семейки“ Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Бурелл.

Напомним, ведущий ток-шоу "Один за всіх" Михаил Присяжнюк снялся в сериале. Подробности читай здесь.