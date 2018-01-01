Машина Дженнифер Лопес переехала фотографа

Автомобиль, в котором находилась американская певица и актриса Дженнифер Лопес, сбил человека.

Телохранитель известной артистки Дженнифер Лопес случайно переехал папарацци.

Инцидент произошел, когда певица возвращалась с ужина со своим молодым человеком - бейсболистом Алексом Родригесом, в Западном Голливуде. Как передает The Sun, бодигард проводил провел звезду и ее бойфренда от чёрного выхода ресторана до автомобиля, чтобы скрыться от недокучливых папарацци.

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Один из них оказался слишком настырным и занял не самое удачное место на парковке недалеко от внедорожника певицы.

Когда телохранитель Лопес сдавал вперёд, он не заметил, что под одним из передних колёс автомобиля оказался папарацци. Впоследствии фотографу переехало ногу, когда автомобиль пытался выехать с парковки.

Представители артистки утверждают, что мужчина сразу же скрылся с места аварии, хотя водитель остановился и вышел проверить, всё ли с ним в порядке. Также отмечается, что телохранитель Дженнифер Лопес обвинил фотографов в том, что вспышки от их камер ослепили его, что и стало причиной инцидента.

Пострадавший папарацци подал заявление в полицию на имя шерифа округа Лос-Анджелеса после возвращения с больницы, где задокументировал полученные травмы.

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