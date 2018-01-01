Официально: Леди Гага выходит замуж

Певица Леди Гага подтвердила информацию о том, что выходит замуж за своего агента.

Леди Гага подтвердила информацию о том, что выходит замуж за своего агента GettyImages

Еще в прошлом году ходили слухи о том, что Леди Гага закрутила роман со своим агентом Кристианом Карино. Позже появилась информация о том, что Леди Гага выходит замуж, но пара никак не комментировала свою помолвку. А на днях, во время ежегодной церемонии вручения премии Elle Women in Hollywood в Беверли-Хиллз, певица подтвердила информацию о том, что выходит замуж.

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На сцене Леди Гага поблагодарила за поддержку своего «жениха Кристиана» и подтвердила, что действительно выходит за него замуж.

Когда я вышла за кулисы, Кристиан стоял у лестницы, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Лучше всего быть влюбленным в человека, который сможет поймать тебя, если ты упадешь.

GettyImages

Леди Гага подтвердила информацию о том, что выходит замуж за своего агента GettyImages

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