Официально: Леди Гага выходит замуж
Еще в прошлом году ходили слухи о том, что Леди Гага закрутила роман со своим агентом Кристианом Карино. Позже появилась информация о том, что Леди Гага выходит замуж, но пара никак не комментировала свою помолвку. А на днях, во время ежегодной церемонии вручения премии Elle Women in Hollywood в Беверли-Хиллз, певица подтвердила информацию о том, что выходит замуж.
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На сцене Леди Гага поблагодарила за поддержку своего «жениха Кристиана» и подтвердила, что действительно выходит за него замуж.
Когда я вышла за кулисы, Кристиан стоял у лестницы, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Лучше всего быть влюбленным в человека, который сможет поймать тебя, если ты упадешь.
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