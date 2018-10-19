Тина Кароль показала соблазнительное фото

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников нежной фотосессией.

Исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Читай также: Тина Кароль поделилась элегантным осенним луком: фото

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала несколько кадров, на которых позирует в стильных платьях украинского бренда BEVZA. На одном из снимков хорошо видно оголенное бедро Тины Кароль.

Напомним, ранее появилось первое фото украинской певицы Светланы Лободы после операции на почке. Как выглядит артистка сейчас, смотри здесь.