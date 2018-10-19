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Тина Кароль показала соблазнительное фото

Комментариев: 1
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников нежной фотосессией.
Тина Кароль показала соблазнительное фото
Тина Кароль показала соблазнительное фото
instagram.com/tina_karol

Исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала несколько кадров, на которых позирует в стильных платьях украинского бренда BEVZA. На одном из снимков хорошо видно оголенное бедро Тины Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, ранее появилось первое фото украинской певицы Светланы Лободы после операции на почке. Как выглядит артистка сейчас, смотри здесь.

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Теги: Тина Кароль, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.10.2018, 13:03
Оценка:  0
гость
Интересно, кого соблазнили эти фото? Беню Коломойского?
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