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В "Дизель студио" рассказали, как будут работать после фатального ДТП

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Юмористическая студия "Дизель студио" перенесла осенний тур в связи с состоянием здоровья актеров.
Что будет с участниками "Дизель студио" дальше
Что будет с участниками "Дизель студио" дальше
Дизель шоу

Утром 20 октября произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы "Дизель студио" Марины Поплавской. Остальные актеры сейчас на реабилитации.

Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы, и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко - с переломами пальцев ног.  Евгений Сморигин - с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги.

На восстановление актером понадобится от двух до четырех месяцев.

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В связи с этим «Дизель» принял решение о том, что осенний тур "Very Special Original Party" перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. А также в расписании тура появятся новые города.

Подробности по концерту 30 ноября в Киеве "Дизель Студио" объявит позже.

Уже в эту пятницу, 26 октября, в эфире канала ICTV и на Youtube-канале "Дизель Студио" выйдет выпуск "Дизель Шоу", который будет посвящен Королеве юмора Марине Поплавской. В выпуске вы также увидите фрагменты ранее не изданных интервью и закулисных записей с концертов "Дизель Шоу".

"Дизель Утро" вернется в эфир 2 ноября.

Напомним, участник "Дизель студио" Олег Иваница принял решение покинуть проект из-за смерти Марины Поплавской. Обращение актера читай здесь.

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Теги: Дизель студио, Дизель шоу, Марина Поплавская, новости, шоу-биз
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