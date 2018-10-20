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В ДТП погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

Комментариев: 2
20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса украинского юмористического проекта "Дизель шоу".
Марина Поплавская погибла в ДТП
Марина Поплавская погибла в ДТП
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Известная украинская актриса, участница юмористического проекта “Дизель шоу“ – Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.  

Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса “Дизель Шоу“ Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы, – говорится в сообщении. 

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Известно, что авария произошла 20 октября, около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. В частности, автобус Неоплан, в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем. 

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе областной полиции: “По предварительным данным водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем“, - передает полиция. 

В автобусе находилось 14 пассажиров, четверо из которых доставлены в больницу в связи с полученными травмами. Имя погибшей женщины в ведомстве не сообщают.

Напомним, что 5 октября умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова.

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Теги: Марина Поплавская, Дизель шоу, ДТП, смерть
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.10.2018, 11:49
Оценка:  +1
гость
Как жалко Марину! Какая хорошая актриса была... Земля тебе пухом и царствие небесное...
Fornarina7788    20.10.2018, 11:09
Оценка:  0
Fornarina7788
Как же так? Спи спокойно,Мариночка!
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