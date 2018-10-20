В ДТП погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса украинского юмористического проекта "Дизель шоу".

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Известная украинская актриса, участница юмористического проекта “Дизель шоу“ – Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса “Дизель Шоу“ Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы, – говорится в сообщении.

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Известно, что авария произошла 20 октября, около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. В частности, автобус Неоплан, в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе областной полиции: “По предварительным данным водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем“, - передает полиция.

В автобусе находилось 14 пассажиров, четверо из которых доставлены в больницу в связи с полученными травмами. Имя погибшей женщины в ведомстве не сообщают.

Напомним, что 5 октября умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова.