Во Дворце «Украина» с аншлагами отгремели концерты, посвященные трехлетию популярного юмористического проекта. Свой третий день рождения «Дизеля» встретили в окружении любимых зрителей, «звёздных» друзей и поклонников, подготовив для них множество сюрпризов.

Юмористы представили новые номера, оригинальные песни и танцы, неожиданные трюки. Один из них – выступление театра теней Teulis, подготовившего оригинальную пародию на номера «Дизель Шоу».

Украсили праздничные концерты друзья «Дизелей» - актеры-юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин. За кулисами ребята демонстрировали свои успехи в изучении украинского языка, Евгений Никишин даже реализует эти навыки на сцене. А Сергей сорвал шквал аплодисментов, продемонстрировав идеальную стойку на голове. 49-летний актер признался, что регулярно занимается спортом, следит за своей формой. Номер настолько понравился зрителям, что во втором концерте пришлось его повторять «на бис».

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Кстати, в этом же номере свои спортивные достижения продемонстрировала и ведущая проекта «Утро в большом городе» (утреннее шоу канала ICTV – прим.авт.) Юлия Зорий, которая впервые вышла на сцену с «Дизелями». В номере юмористы заставили ведущую раздеться – она появилась на сцене в купальнике. Перед концертом Юля призналась журналистам, что ради роли фитнес-тренера активно занималась в спортзале, при этом за три дня репетиций похудела больше, чем в спортзале.

В активном режиме работали все актеры «Дизель Студио» - Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Марина Поплавская, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Олег Иваница и Максим Нелипа. К подготовке праздничных шоу они приступили сразу после экватора весеннего рекордного тура, который проводится в поддержку сериала «Папаньки». Актёры признались, что перед концертами волновались как никогда, очень хотели удивить зрителей.

Фото Дизель Студио пресс-служба

И им это удалось. Традиционные номера на актуальные неполитические темы с хлестким юмором перемешивались с актёрскими экспериментами, музыкальными сюрпризами. Традиционно рассказали в эти два вечера о реформах в медицине и полиции, работе чиновников, отношениях в семье… Особое внимание уделили теме украинских дорог, точнее местами их отсутствия. О них юмористы знают не понаслышке. В туре они намотали тысячи километров, порой чудом успевая на концерты. Расстояние 100 километров иногда приходилось преодолевать по 5 часов! Отдельную страницу в выступлениях «дизелей» заняли номера о подготовке к выпускным вечерам и майским праздникам.

Заглянула на День рождения «Дизель шоу» даже английская Королева. Правда, в исполнении Евгения Сморигин, который постоянно преображался то в любимую залом бабушку, которую уже встречают овациями, до в избалованного еврейского сыночка, то в водителя маршрутки, который парил над сценой, исполняя песню об «Укравтодоре».

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Егор Крутоголов срывал аплодисменты исполнением образов «королевы Троещины», еврейской мамы, священников и чиновников. А женская половина «Дизелей» порадовала не только актерской игрой, но и новыми образами. Яна Глущенко выходила на сцену в экстремально коротких платьях, демонстрируя безупречную фигуру. Даже находясь в туре, она придерживалась своей системы питания и сбросила парочку кг. Образ Виктории Булитко напоминал стильную и хрупкую Одри Хепберн, а Марину Поплавскую, в шелковом платье в пол, зрители называли императрицей. Актриса призналась, что за последнее время похудела на несколько килограмм и продолжает расставаться с лишним весом.

Марина Поплавская фото пресс-служба

Марина с улыбкой призналась:

По сути своей, я – брючный человек и носить платья не привыкла. Но стилисты убеждают меня, на каждый концерт готовят новое красивое платье. В них я ощущаю себя совершенно по-другому, наполняюсь другой энергией. Но очень боюсь запутаться в длинных нарядах и грохнуться прямо сцене.

Егор Крутоголов за кулисами пошутил:

За три года мы заметно заматерели. Вон Сашка Бережок только сбрил бороду, уже претендует на мои роли батюшек. На самом деле, мы все еще набираем обороты, развиваемся, сняли свой первый сериал и уже работаем над созданием полнометражного художественного фильма.

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Самый оригинальный сюрприз для зрителей «Дизели» оставили на закуску. На финальную песню нарядные актеры вышли с тортами, красиво пели, мило улыбались, ничего не подозревающие зрители аплодировали. И тут началось. Сначала актеры зарядили тортами друг другу в лицо, вымазывая коллег кремом, а потом запустили в удивленных зрителей 23 торта. После завершения номера на сцене развернулись кремовые бои: актеры валялись на полу в креме, хохотали и куражились.

Дизель Студио фото пресс-служба

Александр Бережок признался:

Мы всегда стараемся удивить зрителей. И нам это точно удалось! Такого зрители от нас уж точно не ожидали, мы дали такую эмоцию, такой мощный заряд позитива и сами получили удовольствие!

Специально для этого номера в кондитерской заказали 29 мягких кремовых тортов и один огромный 20-килограмовый.

День рождения Дизель Студио фото пресс-служба

Не пропустите премьеру «Дизель Шоу» 27 апреля в 21:20 на ICTV.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новой ведущей нового сезона “Зважені та щасливі“. Подробнее по ссылке.