Появились подробности смерти солиста "Нэнси"

Коллега умершего солиста "Нэнси" Сергея Бондаренко назвал причину его смерти.

В четверг, 18 октября, умер солист украинской группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко. Смерть наступила в больнице, а ее причиной стала болезнь.

Об этом сообщил гитарист коллектива “Нэнси“ Алексей Цыплаков изданию РБК.

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Он не уточнил, какая именно болезнь скосила мужчину, отметив лишь, что это произошло очень внезапно.

Прощание с Сергеем состоится в субботу, 20 октября.

Напомним, в Лос-Анджелесе сбили насмерть “Мисс Калифорния“. Подробности инцидента читай здесь.