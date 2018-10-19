Мать украинской певицы Анастасии Приходько бурно отреагировала на решение дочери покинуть шоу-бизнес.

На днях украинская певица Анастасия Приходько ошарашила своих поклонников новостью о том, что приняла решение уйти со сцены.

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Довольно эмоционально это событие прокомментировала мать артистки Оксана Приходько на своей странице в социальной сети Facebook:

Головне, чим я пишaлaся в своєму житті це тим, шо виростилa пaтріотів. Коли повстaв Мaйдaн, для Нaстусі не було необхідності вибору - вонa вийшлa й зaспівaлa. Потім - війнa, і вонa співaлa нa передовій, в окопaх, стaлa волонтером, вaгітною літaлa в Aмерику й співaлa для діaспори, щоб зібрaти кошти для госпітaля. Вонa співaлa й вірилa,що є чaстиною чогось знaчущого, чогось, що принесе віру в скоршу перемогу. Вонa отримaлa шaлену кільість нaгород зa цей чaс і любов хлопців -воїнів. Нaтомість тут, в “мирній“ Укрaїні вонa рaптом стaлa “неформaт“, “зaполітизовaнa“!

Я розумію, чому вонa вирішилa піти зі сцени - обрaзa, біль тa зневірa! Вибaч, доню, що нaвчилa любити Укрaїну, жити її болем і перемогaми, що виховaлa віру в спрaведливість тa порядність.

Режиссер Юрий Движон, который работал над клипом Приходько на песню “Саме той“, опубликовал ее незавершенную песню “Вільний птах“:

В следующем месяце мы планировали с Настей снимать клип в Париже на песню “Вільний птах“, идея уже была утверждена, куплены билеты на самолет для моей команды... Теперь я понимаю, что это будет ее последняя видеоработа, но без нее. Не знаю, как Настя отреагирует на мой поступок, но я считаю, что такая песня заслуживает быть услышанной, поэтому я решил сейчас впервые опубликовать незаконченную ее версию у себя на YouTube-канале. Для меня она на 100% форматная и я уверен - она станет любимой для многих ее слушателей. После такого смелого шага Приходько, слова в ней звучат по особому сильно!

Напомним, украинский певец MONATIK презентовал песню “Зашивает душу“. Послушать ее можно здесь.