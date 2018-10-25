ДТП с актерами "Дизель шоу": какие травмы получила Яна Глущенко

Участница юмористической студии "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала, как чувствует себя после фатального ДТП.

Участница юмористической студии “Дизель шоу“ Яна Глущенко рассказала, какие травмы получила в жутком ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Девушка травмировала ногу, о чем призналась в своем Instagram-аккаунте:

Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени с разорванными связками коленного сустава. Внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцевой кости. Гермартроз. Разрыв связок ступни. Два месяца в гипсе, затем операции по сшиванию связок.

Я на домашнем лечении.

Какие травмы получила Яна Глущенко в фатальном ДТП instagram.com/yamo4ka

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Фатальная авария случилась 20 октября около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу“, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы.

Напомним, после ДТП Яна Глущенко написала обращение к журналистам и поклонникам. Читай его здесь.