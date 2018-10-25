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ДТП с актерами "Дизель шоу": какие травмы получила Яна Глущенко

Комментариев: 1
Участница юмористической студии "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала, как чувствует себя после фатального ДТП.
ДТП с актерами "Дизель шоу": какие травмы получила Яна Глущенко
ДТП с актерами "Дизель шоу": какие травмы получила Яна Глущенко
instagram.com/yamo4ka

Участница юмористической студии “Дизель шоу“ Яна Глущенко рассказала, какие травмы получила в жутком ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Девушка травмировала ногу, о чем призналась в своем Instagram-аккаунте:

Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени с разорванными связками коленного сустава. Внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцевой кости. Гермартроз. Разрыв связок ступни. Два месяца в гипсе, затем операции по сшиванию связок.
Я на домашнем лечении.

 

Какие травмы получила Яна Глущенко в фатальном ДТП
Какие травмы получила Яна Глущенко в фатальном ДТП
instagram.com/yamo4ka

 

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Фатальная авария случилась 20 октября около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу“, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы.

Напомним, после ДТП Яна Глущенко написала обращение к журналистам и поклонникам. Читай его здесь.

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Теги: Яна Глущенко, Дизель шоу, ДТП, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Котофунтик    25.10.2018, 11:12
Оценка:  +2
Котофунтик
Так это бигмир неграмотный)) Девушка написала-сУстава-ви написали сОстава)))
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