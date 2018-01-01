Пострадавшая в ДТП звезда "Дизель шоу" рассказала о состоянии здоровья

Участница студии "Дизель шоу" Яна Глущенко обратилась к поклонникам и журналистам.

Участница юмористической студии "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала, как чувствует себя после жуткого ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Обращение к поклонникам и журналистам Яна опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и тд, эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание.

Обращение Яны Глущенко к фанатам и прессе instagram.com/yamo4ka

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Фатальная авария случилась 20 октября около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры "Дизель шоу", столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы.

Напомним, ранее мы публиковали последнее видео с погибшей Мариной Поплавской. Посмотреть его можно здесь.