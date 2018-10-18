Появилось последнее видео с погибшей звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской

Коллега Марины Поплавской по студии "Дизель шоу" опубликовал видео с последней поездки актрисы.

Актриса юмористической студии "Дизель шоу" Марина Поплавская 20 октября погибла в ДТП под Киевом.

Читай также: Появились подробности смерти солиста "Нэнси"

Поклонники и коллеги скорбят за знаменитостью и до сих пор не могут поверить в произошедшее. Авария случилась около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем.

За день до фатального ДТП участник "Дизель шоу" Олег Иваница опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с автобуса, в котором ехали актеры. В ролике можно увидеть еще живую Марину Поплавскую.

Напомним, ранее мы публиковали биографию и лучшие номера Марины Поплавской.