Появилось последнее видео с погибшей звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской
Актриса юмористической студии "Дизель шоу" Марина Поплавская 20 октября погибла в ДТП под Киевом.
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Поклонники и коллеги скорбят за знаменитостью и до сих пор не могут поверить в произошедшее. Авария случилась около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем.
За день до фатального ДТП участник "Дизель шоу" Олег Иваница опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с автобуса, в котором ехали актеры. В ролике можно увидеть еще живую Марину Поплавскую.
Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе
Напомним, ранее мы публиковали биографию и лучшие номера Марины Поплавской.
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