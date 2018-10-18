Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Появилось последнее видео с погибшей звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской

Комментариев: 0
Коллега Марины Поплавской по студии "Дизель шоу" опубликовал видео с последней поездки актрисы.
Появилось последнее видео с погибшей звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской
Появилось последнее видео с погибшей звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской
wikipedia.org

Актриса юмористической студии "Дизель шоу" Марина Поплавская 20 октября погибла в ДТП под Киевом.

Читай также: Появились подробности смерти солиста "Нэнси"

Поклонники и коллеги скорбят за знаменитостью и до сих пор не могут поверить в произошедшее. Авария случилась около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем. 

За день до фатального ДТП участник "Дизель шоу" Олег Иваница опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с автобуса, в котором ехали актеры. В ролике можно увидеть еще живую Марину Поплавскую.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе

Публикация от Олег Иваница (@o_ivanitsa)

Напомним, ранее мы публиковали биографию и лучшие номера Марины Поплавской.

Поделись:
Теги: Марина Поплавская, Дизель шоу, новости, шоу-биз, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь