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Из "Дизель шоу" уходит один из участников из-за смерти Марины Поплавской

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Актер юмористической студии "Дизель шоу" Олег Иваница принял резкое решение.
Из "Дизель шоу" уходит один из участников из-за смерти Марины Поплавской
Из "Дизель шоу" уходит один из участников из-за смерти Марины Поплавской
Дизель шоу

Участник юмористической студии “Дизель шоу“ Олег Иваница принял решение уйти из проекта.

Это произошло из-за смерти его коллеги Марины Поплавскойвместе с которой 20 октября они попали в жуткое ДТП. Обращение к поклонникам Олег опубликовал в своем Instagram-аккаунте:

Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет, что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... Просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! 
Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене “Дизель шоу“ без неё. Не хочу. Ухожу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу.

Допис, поширений Олег Иваница (@o_ivanitsa)

Позже Олег поспешил успокоить фанатов студии - “Дизель шоу“ не распадется и продолжит свою работу. Правда, уже без него.

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Фатальная авария случилась 20 октября около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу“, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы.

Напомним, ранее мы сообщали, какие травмы получила в фатальном ДТП участница “Дизель шоу“ Яна Глущенко.

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Теги: Дизель шоу, Марина Поплавская, Олег Иваница, новости, шоу-биз
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