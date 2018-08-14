Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Лобода с младшей дочерью украсила обложку мужского журнала

Комментариев: 2
Украинская певица Светлана Лобода дала интервью журналу GQ.
Светлана Лобода с младшей дочерью украсила обложку мужского журнала
Светлана Лобода с младшей дочерью украсила обложку мужского журнала
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода попала на обложку российской версии мужского журнала GQ вместе с младшей дочерью Тильдой.

Таким образом, она стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии GQ, передает Super.

Читай также: "Я была в ужасе": Лобода призналась, что ее не узнала дочь

Правда, на обложке глянца двухмесячная Тильда находится лишь в коляске и ее не видно. Однако внутри номера впервые появится фото ребенка певицы и ее интервью о материнстве и большом творческом пути.

Светлана Лобода с дочерью Тильдой на обложке GQ
Светлана Лобода с дочерью Тильдой на обложке GQ
Super

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, новости, фото, GQ, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.08.2018, 19:56
Оценка:  0
гость
ну и гоблин на верхней фотке, блеать! похоже на морду *русского*,который тут круглосуточно гной льёт...
гость  (аноним)  14.08.2018, 19:38
Оценка:  0
гость
Со рта волос доставала вылизывая яйца старому еврею.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь