Светлана Лобода с младшей дочерью украсила обложку мужского журнала

Украинская певица Светлана Лобода дала интервью журналу GQ.

Исполнительница Светлана Лобода попала на обложку российской версии мужского журнала GQ вместе с младшей дочерью Тильдой.

Таким образом, она стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии GQ, передает Super.

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Правда, на обложке глянца двухмесячная Тильда находится лишь в коляске и ее не видно. Однако внутри номера впервые появится фото ребенка певицы и ее интервью о материнстве и большом творческом пути.

Светлана Лобода с дочерью Тильдой на обложке GQ Super

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму.