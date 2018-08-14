Светлана Лобода с младшей дочерью украсила обложку мужского журнала
Украинская певица Светлана Лобода дала интервью журналу GQ.
Исполнительница Светлана Лобода попала на обложку российской версии мужского журнала GQ вместе с младшей дочерью Тильдой.
Таким образом, она стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии GQ, передает Super.
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Правда, на обложке глянца двухмесячная Тильда находится лишь в коляске и ее не видно. Однако внутри номера впервые появится фото ребенка певицы и ее интервью о материнстве и большом творческом пути.
Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму.
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