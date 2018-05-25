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"Я была в ужасе": Лобода призналась, что ее не узнала дочь

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Украинская певица Светлана Лобода сделала откровенное признание о работе и младшей дочери Тильде.
Светлана Лобода призналась, что ее не узнала младшая дочь
Светлана Лобода призналась, что ее не узнала младшая дочь
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь Тильду, призналась, что из-за насыщенного рабочего графика малышка ее даже не узнала.

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Такое откровенное заявление артистка сделала во время общения с поклонниками в социальной сети Instagram, передает "Стархит".

За несколько дней певица посетила два крупных фестиваля - "ЖАРУ" в Баку и VK-fest в Санкт-Петербурге. Светлана рассказала, как после этих поездок ее встретила дочь Тильда:

Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы".

Также Лобода заявила, что детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей.

 

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

 

К слову, ранее певица заявила, что решила сбавить обороты и работать менее усиленно, ведь "мать детям никто не заменит". Кроме Тильды Светлана воспитывает старшую дочь Еву от хореографа Андрея Царя.

Напомним, дочь украинской ведущей Снежаны Егоровой Александра вышла замуж.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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николай  (аноним)  31.07.2018, 13:25
Оценка:  0
николай
таких губ можно испугаться
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