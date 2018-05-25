"Я была в ужасе": Лобода призналась, что ее не узнала дочь
Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь Тильду, призналась, что из-за насыщенного рабочего графика малышка ее даже не узнала.
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Такое откровенное заявление артистка сделала во время общения с поклонниками в социальной сети Instagram, передает "Стархит".
За несколько дней певица посетила два крупных фестиваля - "ЖАРУ" в Баку и VK-fest в Санкт-Петербурге. Светлана рассказала, как после этих поездок ее встретила дочь Тильда:
Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы".
Также Лобода заявила, что детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей.
К слову, ранее певица заявила, что решила сбавить обороты и работать менее усиленно, ведь "мать детям никто не заменит". Кроме Тильды Светлана воспитывает старшую дочь Еву от хореографа Андрея Царя.
Напомним, дочь украинской ведущей Снежаны Егоровой Александра вышла замуж.
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