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Светлана Лобода презентовала нашумевший клип SuperSTAR

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Украинская певица Светлана Лобода в новом клипе целуется с девушкой.
Светлана Лобода презентовала нашумевший клип SuperSTAR
Светлана Лобода презентовала нашумевший клип SuperSTAR
Кадр из клипа

Исполнительница Светлана Лобода презентовала клип на нашумевшую песню SuperSTAR.

Видеоработа была опубликована на официальном YouTube-канале артистки в понедельник, 6 августа.

Песня наделала шуму в сети, так как в тизере песни артистка станцевала тверк на девятом месяце беременности. Тизер самого клипа оказался не менее шокирующим для поклонников - в нем Светлана целуется с девушкой. Напарницей исполнительницы оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая.

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Видеоролик насыщен зажигательными танцами и яркими картинками, а в конце клипа Лободу сбивает грузовик. Ролик был снят в Лос-Анджелесе продюсером певицы Нателлой Крапивиной.

Посмотреть клип на песню SuperSTAR Светланы Лободы можно здесь:

Напомним, ранее украинская певица Наталка Карпа снялась в сказочной фотосессии.

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Теги: Светлана Лобода, видео, новости, шоу-биз
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