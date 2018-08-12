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Надя Дорофеева показала свою маму

Комментариев: 6
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась ярким семейным снимком.
Надя Дорофеева показала свою маму
Надя Дорофеева показала свою маму
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева показала свою маму Ольгу.

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Яркую семейную фотографию артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В подписи к снимку Надя рассказала, что кадр был сделан во время их с мамой совместного шопинга и поделилась историей из детства:

Наш с мамой шопинг - это особенное событие. Вмешиваться кому-либо в наш “священный“ ритуал - было запрещено и опасно) Нашим днём было воскресенье. Это был единственный день в неделе, в который я просыпалась легко) Утром мы завтракали и часов в 10 мы уже были на рынке. Мы обходили его ПОЛНОСТЬЮ! Если даже мне нужны были только колготы или носки) ПОЛНОСТЬЮ весь рынок! И мы страшно кайфовали. 
Самыми яркими моими покупками были: желтые гриндерсы (если помните, что это, и рэперские штаны).
Ах да, под гриндера - мы купили мне плащ. Мама сказала , что это прям ВАЩЕ) 
Ну короче я экспериментировала, а мама поддерживала во всех моих странных решениях) 
Прошло много лет. Мы в @sododo.official ( магазин Нади Дорофеевой - ред.) и я все так же кайфую. Только теперь я одеваю маму. И от этого ещё приятнее.

 

Наш с мамой Шоппинг - это особенное событие . Вмешиваться кому-либо в наш «священный» ритуал - было запрещено и опасно)))) Нашим днём было воскресенье. Это был единственный день в неделе , в который я просыпалась легко)) Утром мы завтракали и часов в 10 мы уже были на рынке . Мы обходили его ПОЛНОСТЬЮ!! Если даже мне нужны были только колготы или носки) ПОЛНОСТЬЮ весь рынок !) и мы страшно кайфовали . Самыми яркими моими покупками были : желтые гриндерсы ( если помните что это, и рэперские штаны). Ах да, под гриндера - мы купили мне плащ . Мама сказала , что это прям ВАЩЕ) Ну короче я экспериментировала , а мама поддерживала во всех моих странных решениях ) Прошло много лет . Мы в @sododo.official и я все так-же кайфую . Только теперь я одеваю маму . И от этого ещё приятнее . @mama.dorofeeva 💛

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Теги: Надя Дорофеева, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 16:54
Оценка:  +1
гость
Плохая примета, плохая! Помню пару лет назад она папика своего показывала, так он в скорости сдох. И эта скоро подохнет.
pусский  (аноним)  14.08.2018, 16:51
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, я усрался! Что они хотели показать?
Андрей Вл-ч  (аноним)  14.08.2018, 16:46
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
А они целки?
GreenPeace!    14.08.2018, 16:36
Оценка:  0
GreenPeace!
Молодец,это оочень круто,когда дети могут помогать родителям.
pусский  (аноним)  14.08.2018, 16:22
Оценка:  0
pусский
Надьке в разъёбaную пиздeнь воткну свою огромную залупу! А мамашке ейной на морду насру... Зачем выродила такую страшную блядюгу на свет белый, бля?!
гость  (аноним)  14.08.2018, 16:18
Оценка:  0
гость
хворі людишки,чи тварини))
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