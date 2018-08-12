Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева показала свою маму Ольгу.

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Яркую семейную фотографию артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В подписи к снимку Надя рассказала, что кадр был сделан во время их с мамой совместного шопинга и поделилась историей из детства:

Наш с мамой шопинг - это особенное событие. Вмешиваться кому-либо в наш “священный“ ритуал - было запрещено и опасно) Нашим днём было воскресенье. Это был единственный день в неделе, в который я просыпалась легко) Утром мы завтракали и часов в 10 мы уже были на рынке. Мы обходили его ПОЛНОСТЬЮ! Если даже мне нужны были только колготы или носки) ПОЛНОСТЬЮ весь рынок! И мы страшно кайфовали.

Самыми яркими моими покупками были: желтые гриндерсы (если помните, что это, и рэперские штаны).

Ах да, под гриндера - мы купили мне плащ. Мама сказала , что это прям ВАЩЕ)

Ну короче я экспериментировала, а мама поддерживала во всех моих странных решениях)

Прошло много лет. Мы в @sododo.official ( магазин Нади Дорофеевой - ред.) и я все так же кайфую. Только теперь я одеваю маму. И от этого ещё приятнее.