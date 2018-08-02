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Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью: фото

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Стало известно, где на данный момент живет украинская певица Светлана Лобода.
Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью
Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь Тильду, проживает вместе с малышкой в Подмосковье.

Там во время прогулки с двумя дочерьми ее и подловили журналисты издания Super.

Оказалось, что Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — семилетней Евой.
 

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К слову, ради этого Лобода поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей. 

 

Эксклюзив SUPER. Первые фото прогулки Лободы с дочкой С момента рождения маленькой Тильды — плода любви Светланы Лободы @lobodaofficial и лидера Rammstein Тилля Линдеманна @lindemannofficial прошло два месяца, но до сих пор никому не удавалось узнать, где певица прячет ребенка от посторонних глаз. SUPER удалось сделать первые кадры прогулки Лободы с ребенком — как оказалось, малышка находится в Подмосковье. Сейчас Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — 7-летней Евой. Как удалось выяснить SUPER, ради этого Лобода поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей. “Света — фанатичная мама и не хочет пропускать ни одного мгновения развития и взросления своей малышки, поэтому жертвует своим расписанным на год вперед графиком и ставит в приоритет ребенка“ — так объясняют решение Светланы в ее окружении. Как вам мамочка Светлана и Тильда Тиллевна? 😊

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Светлана не зря так переживает: после того, как артистка неделю отсутствовала дома из-за фестивалей и концертов младшая дочь даже перестала ее узнавать.

Напомним, украинская актриса Ольга Сумская сменила прическу. Как теперь выглядит актриса, смотрите здесь.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз, фото
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