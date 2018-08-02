Светлану Лободу подловили на прогулке с младшей дочерью: фото

Стало известно, где на данный момент живет украинская певица Светлана Лобода.

Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь Тильду, проживает вместе с малышкой в Подмосковье.

Там во время прогулки с двумя дочерьми ее и подловили журналисты издания Super.

Оказалось, что Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — семилетней Евой.



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К слову, ради этого Лобода поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей.

Светлана не зря так переживает: после того, как артистка неделю отсутствовала дома из-за фестивалей и концертов младшая дочь даже перестала ее узнавать.

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