«Киев днем и ночью»: главных героев сериалити свел Макс Барских

Самая добрая героиня сериалити «Киев днем и ночью» Альбина и самый веселый участник «Топ-модели по-украински» Макс Сосновский подружились благодаря песням.

28 августа в эфир Нового канала выйдет обновленное сериалити «Киев днем и ночью». Из «стареньких» героев останутся только Альбина, ее уже супруг Александр Владимирович и Паша. О новеньких персонажах можно почитать здесь.

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Подружатся ли «старички» и «новички»? Или будут совать друг другу палки в колеса? Покажет время и Новый канал. Но точно можно сказать, что одна парочка закадычных друзей здесь уже появилась.

Макс Сосновский говорит:

Я же смотрел все сезоны «Киев днем и ночью», а когда во время съемок в «Топ-модели по-украински» у нас не было телефонов и телеков, то донимал всех расспросами: что там нового в сериалити! Моей любимицей всегда была Альбина. Я ну очень хотел познакомиться именно с ней. И у нас сразу произошел коннект. Мы встретились. Я говорю: «Я – Макс», она: «А я – Альбина». Я: «Я знаю», а она: «Я тоже знаю!» В общем, пока я смотрел «Киев днем и ночью», она смотрела «Топ-модель по-украински»!

После первой встречи Физрук застеснялся и сбежал от Альбы. А Альбина в свою очередь решила, что Макса не отпустила звездная болезнь после «Топ-модели по-украински».

Макс Сосновский пресс-служба Нового канала

Альбина призналась:

Честно говоря, я думала, что Макс классный, но странненький. Плюс, он же из мира моды, а я – в старых кроссовках и обычной одежде. Мало ли... Потихоньку мы начали общаться. А потом как-то на балконе проговорили часа два. И совсем сдружились. Макс – классный парень. Смешной, открытый, говорит все, что думает. Плюс, у нас похожие музыкальные вкусы, и мы часто поем. Он такой себе певец, я – такая себе певица, но мы все равно считаем наш дуэт гениальным. Обожаем петь песни Макса Барских. Это, кстати, тоже стало поводом для нашей дружбы. А потом в наш репертуар добавилась вся возможная попса, «Червона рута» и половина украинских народных песен.

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В свободное время Физрук учит всех новых и старых жителей квартиры на Осокорках

моделингу. Альбина мастер-классов тоже не избежала:

Макс учил меня правильно позировать, но честно: в одно ухо влетело, а в другое – вылетело. А еще Физрук постоянно ругает меня, что не выкладываю фотки в Instagram. Он даже сам обрабатывает мои снимки, а потом пишет: быстро выставь фотку!

Альбина пресс-служба Нового канала

Напомним, премьера нового сезона «Киев днем и ночью» – 28 августа в 21:00 на Новом канале.

Напомним также, что Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике.