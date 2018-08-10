"Танці з зірками 2018": Оксана Марченко приняла #танціззіркамиchallenge

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Еще немного и танцевальная эстафета нового сезона обновленного проекта “Танці з зірками“ раскроет зрителям имена всех участников. Сегодня стало известно решение Оксаны Марченко.

На своей странице в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала ответ, в котором она согласилась участвовать в проекте и передала вызов народному артисту Украины, певцу и композитору – Павлу Зиброву.

Согласится ли Павло Зибров проявить свои танцевальные таланты на знаменитом паркете, узнаем в скором времени. С кем из профессиональных танцоров будет в паре Оксана Марченко, зрители “1+1“ увидят 26 августа в 21:00.

Уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк. Ведущим рубрики #backstage в социальных сетях станет Артем Гагарин, который объявил о своей роли в видео в рамках #танціззіркамиchallenge.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

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Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ состоится 26 августа в 21:00 на телеканале “1+1“.

Напомним, главным хореографом нового сезона шоу “Танці з зірками“ стала Алена Шоптенко.