"Танці з зірками 2018": кто стал главным хореографом проекта?

Телеканал "1+1" объявил имена хореографов-постановщиков и ведущего бекстейджа нового сезона легендарного танцевального проекта "Танці з зірками", премьера которого состоится 26 августа в 21:00.

Главным хореографом сезона будет Алена Шоптенко, которая в прошлом сезоне “Танців з зірками“ в паре с Ахтемом Сеитаблаевым стала финалисткой проекта.

Кроме того, именно во время прошлого сезона Алена узнала радостную новость, что впервые станет мамой. Сейчас главный хореограф воспитывает двухмесячного сына Алексея.

Главный хореограф шоу "Танці з зірками 2018" - Алена Шоптенко пресс-служба канала 1+1

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За бальную хореографию в новом сезоне снова будет отвечать Андрей Дикий, за современные стили танцев – хореограф “Евровидения-2016“ Руслан Махов, а за контемп и модерн – победитель The world of Dance в Берлине и постановщик танцев в клипах украинских звезд Костя Коваль.

Хореограф шоу "Танці з зірками 2018" - Андрей Дикий пресс-служба канала 1+1

Режисерами-постановщиками сезона станут Наталья Ровенская и Наталья Лысенкова.

Кроме того, сегодня в рамках #танціззіркамиchallenge, эстафеты участников нового сезона “Танців з зірками“, стало известно имя ведущего бекстейджа в социальных сетях. Как и в прошлом году, им станет Артем Гагарин, который будет интервьюировать звездных участников проекта за кулисами во время рекламной паузы. Таким образом, зрители смогут без перерыва на рекламу наслаждаться любимым проектом.

Ведущий бэкстейджа шоу "Танці з зірками 2018" - Артем Гагарин пресс-служба канала 1+1

Интересно, что Артем Гагарин не принял вызов #танціззіркамиchallenge от Леси Никитюк, вместо этого объявив о своей роли ведущего бекстейджа в забавном видео, которое выложил на своей страничке в социальной сети.

Примет ли вызов #танціззіркамиchallenge Оксана Марченко от телеведущей и участницы нового сезона Леси Никитюк станет известно в скором будущем.

Напомним, уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк.

В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Напомним, украинская певица Оля Полякова заплатит 10 тысяч гривен за лучшую пародию на себя. Условия конкурса читайте здесь.