Оля Полякова заплатит 10 тысяч грн за лучшую пародию на себя
17 сентября в киевском ТРЦ Gulliver состоится всеукраинский конкурс двойников украинской артистки Оли Поляковой и пародий на нее.
Самые яркие участники сойдутся на одной сцене, чтобы побороться за главный денежный приз и статус официального двойника артиста.
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Судить участников будет сама Оля Полякова. Победа достанется наиболее яркому и артистичному участнику – тому, кто больше всего будет похож на "оригинал".
Присылать заявки с фото и видео "в образе" можно на почту konkurs@secretservice.
Напомним также, что на телевидении, в честь юбилея ныне покойного исполнителя, покажут фильм про Кузьму Скрябина.
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