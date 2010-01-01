Оля Полякова заплатит 10 тысяч грн за лучшую пародию на себя

Невероятные образы Суперблондинки Оли Поляковой и живое исполнение главных суперхитов певицы – вот главные критерии отбора конкурсантов.

17 сентября в киевском ТРЦ Gulliver состоится всеукраинский конкурс двойников украинской артистки Оли Поляковой и пародий на нее.

Афиша конкурса пародий от Оли Поляковой пресс-служба

Самые яркие участники сойдутся на одной сцене, чтобы побороться за главный денежный приз и статус официального двойника артиста.

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Судить участников будет сама Оля Полякова. Победа достанется наиболее яркому и артистичному участнику – тому, кто больше всего будет похож на "оригинал".

Присылать заявки с фото и видео "в образе" можно на почту konkurs@secretservice. com.ua, указав в теле письма "Оля Полякова - это я". Имена финалистов будут объявлены 3 сентября на официальных страницах Оли Поляковой.

Напомним также, что на телевидении, в честь юбилея ныне покойного исполнителя, покажут фильм про Кузьму Скрябина.