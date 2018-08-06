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"Декрет окончен": Алена Шоптенко показала милое фото с сыном

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Хореограф Алена Шоптенко, которая недавно впервые стала мамой, сообщила, что возвращается к работе.
Алена Шоптенко показала милое фото с сыном
Алена Шоптенко показала милое фото с сыном
instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко, которая в июне впервые стала мамой, выходит з декрета.

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Об этом звезда сообщила, опубликовав трогательный снимок с сыном Алексеем в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии хореограф запечатлена с малышом на руках, подписала Алена ее так:

Ну вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченой. Теперь к рабочим будням молокозавода 😂 добавляется ещё и работа. 
Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга"! Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!

 

Ну вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченой. Теперь к рабочим будням молокозавода 😂 добавляется ещё и работа. Есть выражение «двигайся в темпе вальса», а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться «в темпе свинга»! Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять! 📷 @kate_kondratieva

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась архивными фото, на которых запечатлена с мамой. 

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Теги: Алена Шоптенко, новости, фото, шоу-биз
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