"Декрет окончен": Алена Шоптенко показала милое фото с сыном

Хореограф Алена Шоптенко, которая в июне впервые стала мамой, выходит з декрета.

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Об этом звезда сообщила, опубликовав трогательный снимок с сыном Алексеем в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии хореограф запечатлена с малышом на руках, подписала Алена ее так:

Ну вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченой. Теперь к рабочим будням молокозавода 😂 добавляется ещё и работа.

Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга"! Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!