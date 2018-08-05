Влад Яма попал в ДТП

Украинский хореограф Влад Яма рассказал о том, что попал в аварию.

Судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом свидетельствует снимок, который танцор опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

ДТП Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official) 5 Сер 2018 р. о 12:22 PDT

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В комментариях под снимком подписчики Ямы спрашивали: "Кто кого? Вас или Вы?", на что танцор ответил:

Нас слегка.

Также Яма добавил, что все обошлось и помощь ему не нужна.

Напомним, ранее украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала трогательное фото с сыном и сообщила, что возвращается к работе.