Влад Яма попал в ДТП
Украинский хореограф Влад Яма рассказал о том, что попал в аварию.
Судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма попал в дорожно-транспортное происшествие.
Об этом свидетельствует снимок, который танцор опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
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В комментариях под снимком подписчики Ямы спрашивали: "Кто кого? Вас или Вы?", на что танцор ответил:
Нас слегка.
Также Яма добавил, что все обошлось и помощь ему не нужна.
Напомним, ранее украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала трогательное фото с сыном и сообщила, что возвращается к работе.
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