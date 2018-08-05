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Влад Яма попал в ДТП

Комментариев: 1
Украинский хореограф Влад Яма рассказал о том, что попал в аварию.
Влад Яма попал в ДТП
Влад Яма попал в ДТП
instagram.com/vladyama_official

Судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом свидетельствует снимок, который танцор опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

 

ДТП

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

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В комментариях под снимком подписчики Ямы спрашивали: "Кто кого? Вас или Вы?", на что танцор ответил:

Нас слегка.

Также Яма добавил, что все обошлось и помощь ему не нужна.

Напомним, ранее украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала трогательное фото с сыном и сообщила, что возвращается к работе.

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Теги: Влад Яма, ДТП, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.08.2018, 18:31
Оценка:  0
гость
Видать он своим взглядом кого то задел))а потом его очко сжалось от страха..
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