Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась фотографией с отдыха в Италии.
Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике
Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике
instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограммов, показала стройную фигуру.

Читай также: Настя Каменских оказалась под капельницей: появились больничные фото

Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха в Италии.

На снимке Настя позирует в ярко-красном купальнике, который подчеркивает стройные формы певицы. 

 

#positano #miaitalia❤️🇮🇹 Thanx to my sexy photographer 😘

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Подписчики Каменских высоко оценили ее внешний вид и оставили множество комплиментов под ее свежей фотографией:

Ну и Настя, ну и прелесть; Солнышко; Красотка.

Напомним, недавно Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике. Посмотреть его можно здесь.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:41
Оценка:  0
pусский
И куда её ебсти?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь