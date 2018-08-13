Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике

Украинская певица Настя Каменских поделилась фотографией с отдыха в Италии.

Исполнительница Настя Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограммов, показала стройную фигуру.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха в Италии.

На снимке Настя позирует в ярко-красном купальнике, который подчеркивает стройные формы певицы.

Подписчики Каменских высоко оценили ее внешний вид и оставили множество комплиментов под ее свежей фотографией:

Ну и Настя, ну и прелесть; Солнышко; Красотка.

Напомним, недавно Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике. Посмотреть его можно здесь.