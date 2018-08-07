Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников естественной красотой.
Исполнительница Настя Каменских, которая недавно оказалась под капельницей, показала лицо без макияжа.
Читай также: Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье
Снимок, на котором артистка демонстрирует естественную красоту, был опубликован в ее Instagram-аккаунте с подписью:
Летняя девочка.
Поклонники Насти бурно отреагировали на ее новый снимок, отметив, что выглядит певица замечательно:
Принцесса; Как лучик солнца; Дуже красива; Дуже красива!
Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников откровенным купальником.
Полная версия правил