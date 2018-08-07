Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников естественной красотой.

Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских, которая недавно оказалась под капельницей, показала лицо без макияжа.

Читай также: Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье

Снимок, на котором артистка демонстрирует естественную красоту, был опубликован в ее Instagram-аккаунте с подписью:

Летняя девочка.

#summergirl Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 6 Сер 2018 р. о 10:49 PDT

Поклонники Насти бурно отреагировали на ее новый снимок, отметив, что выглядит певица замечательно:

Принцесса; Как лучик солнца; Дуже красива; Дуже красива!

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников откровенным купальником.