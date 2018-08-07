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Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа

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Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников естественной красотой.
Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских, которая недавно оказалась под капельницей, показала лицо без макияжа.

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Снимок, на котором артистка демонстрирует естественную красоту, был опубликован в ее Instagram-аккаунте с подписью:

Летняя девочка.

 

#summergirl

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

Поклонники Насти бурно отреагировали на ее новый снимок, отметив, что выглядит певица замечательно:

Принцесса; Как лучик солнца; Дуже красива; Дуже красива!

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников откровенным купальником.

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Теги: Настя Каменских, без макияжа, фото, новости, шоу-биз
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