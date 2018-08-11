Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике

Украинская певица отдыхает в итальянском городе Сорренто.

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Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в итальянский город Сорренто. Накануне звезда поделилась пикантной фотографией в купальнике, вызвав волну неоднозначных комментариев от своих подписчиков.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 11 Авг 2018 в 9:32 PDT

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На снимке Каменских позирует в позе догги-стайл, демонстрируя соблазнительные формы. Некоторые поклонники оценили фото певицы, другие же засыпали пост Каменских резкими комментариями: “Красивая девушка.Но фото есть не о чем...То раком....,то зад выставит...”, “Отражение в стекле отфотошопить забыла?”, “....очень вульгарно”.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 11 Авг 2018 в 8:18 PDT

Напомним, что ранее Ирина Билык поделилась трогательным снимком младшего сына.