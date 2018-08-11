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Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике

Комментариев: 2
Украинская певица отдыхает в итальянском городе Сорренто.
Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике
Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике
instagram.com/kamenskux/

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Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в итальянский город Сорренто. Накануне звезда поделилась пикантной фотографией в купальнике, вызвав волну неоднозначных комментариев от своих подписчиков. 

 

#miaitalia❤️🇮🇹

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

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На снимке Каменских позирует в позе догги-стайл, демонстрируя соблазнительные формы. Некоторые поклонники оценили фото певицы, другие же засыпали пост Каменских резкими комментариями: “Красивая девушка.Но фото есть не о чем...То раком....,то зад выставит...”, “Отражение в стекле отфотошопить забыла?”, “....очень вульгарно”. 

 

#miaitalia❤️🇮🇹

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Напомним, что ранее Ирина Билык поделилась трогательным снимком младшего сына.

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Теги: NK, Настя Каменских, фото, шоу-биз, шоу-биз
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Комментариев (2)
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Пролисок    12.08.2018, 12:28
Оценка:  0
Пролисок
А на сцене бюст в два раза больше))Хотя бы не позорилась)
BOOTSMANN    12.08.2018, 11:56
Оценка:  +1
BOOTSMANN
Что это они всё отдыхают? Неужели перетруждаются?
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