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Настя Каменских оказалась под капельницей: появились больничные фото

Комментариев: 5
Украинская певица Настя Каменских угодила в больницу: названа причина.
Настя Каменских оказалась под капельницей: появились больничные фото
Настя Каменских оказалась под капельницей: появились больничные фото
instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских оказалась на больничной койке.

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Причиной этом стало сильное отравление, с которым артистка не смогла справиться самостоятельно. Об этом сама Настя рассказала в своих InstaStories:

Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу.

Своим подписчикам Каменских посоветовала не затягивать, если стало плохо, а сразу идти к врачу.

Напомним, ранее похудевшая на 20 килограммов Настя Каменских призналась, как ей удается поддерживать форму.

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Теги: Настя Каменских, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (5)
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andrey28@flute    02.08.2018, 18:19
Оценка:  0
andrey28@flute
Шаурма возле метро
Yzenykkrasavchik    02.08.2018, 18:18
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Автопати в Баку на фестивале ЖАРА с российскими звездами она 5 дней назад была
гость  (аноним)  02.08.2018, 17:55
Оценка:  0
гость
Алкоголь?
гость  (аноним)  02.08.2018, 17:40
Оценка:  +1
гость
что за мода - фотки с капельницей? Небось сама попросилась в больницу ради фотки )))
Пролисок    02.08.2018, 17:06
Оценка:  +2
Пролисок
Лобстеров обкушалась.
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