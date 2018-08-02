Настя Каменских оказалась под капельницей: появились больничные фото

Украинская певица Настя Каменских угодила в больницу: названа причина.

Исполнительница Настя Каменских оказалась на больничной койке.

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Причиной этом стало сильное отравление, с которым артистка не смогла справиться самостоятельно. Об этом сама Настя рассказала в своих InstaStories:

Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу.

Своим подписчикам Каменских посоветовала не затягивать, если стало плохо, а сразу идти к врачу.

Напомним, ранее похудевшая на 20 килограммов Настя Каменских призналась, как ей удается поддерживать форму.