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Похудевшая на 20 кг Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась своими секретами красоты.
Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму
Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму
instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских, которая сбросила более 20 кг, рассказала, как сейчас ей удается поддерживать стройные формы.

Об этом шла речь в интервью артистки изданию Styler:

Самое главное в этом деле, как в принципе и в любом другом, — четко видеть цель и осознавать, что двигаешься к ней каждый день. Я обычная девушка, и тоже позволяю иногда себе слабости, но я понимаю, что слабость сегодня будет означать удвоенные усилия завтра. Главное, что у меня есть вдохновляющая цель. И свой опыт, свое вдохновение я попробовала передать дальше, создав бренд спортивной одежды NKsport, чтобы поделиться своей мотивацией с другими.

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Настя рассказала, как необходимо питаться, чтобы не набирать лишние килограммы:

Я питаюсь по схеме, разработанной тренером, с учетом моего образа жизни, и организма. Мой рацион — это в среднем овсянка на завтрак, яичный белок, белая или красная рыба на гриле, мясо индейки или курицы. Ем много овощей, обязательно свежих. Отказаться пришлось скорей не от каких-то продуктов, а от нездорового их употребления. 

Напомним, ранее украинская певица Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале.

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Теги: Настя Каменских, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.08.2018, 11:20
Оценка:  0
гость
в каком месте она похудела?
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