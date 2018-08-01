Похудевшая на 20 кг Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму

Украинская певица Настя Каменских поделилась своими секретами красоты.

Исполнительница Настя Каменских, которая сбросила более 20 кг, рассказала, как сейчас ей удается поддерживать стройные формы.

Об этом шла речь в интервью артистки изданию Styler:

Самое главное в этом деле, как в принципе и в любом другом, — четко видеть цель и осознавать, что двигаешься к ней каждый день. Я обычная девушка, и тоже позволяю иногда себе слабости, но я понимаю, что слабость сегодня будет означать удвоенные усилия завтра. Главное, что у меня есть вдохновляющая цель. И свой опыт, свое вдохновение я попробовала передать дальше, создав бренд спортивной одежды NKsport, чтобы поделиться своей мотивацией с другими.

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Настя рассказала, как необходимо питаться, чтобы не набирать лишние килограммы:

Я питаюсь по схеме, разработанной тренером, с учетом моего образа жизни, и организма. Мой рацион — это в среднем овсянка на завтрак, яичный белок, белая или красная рыба на гриле, мясо индейки или курицы. Ем много овощей, обязательно свежих. Отказаться пришлось скорей не от каких-то продуктов, а от нездорового их употребления.

Напомним, ранее украинская певица Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале.