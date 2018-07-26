Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике

Украинская певица Настя Каменских отправилась в Баку на фестиваль "Жара".

Исполнительница Настя Каменских, которая часто радует поклонников откровенными кадрами, ярко спела свою новую песню.

Сейчас артистка находится в Баку на фестивале “Жара“, где и было снято пикантное видео.

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В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте kamenskux_dail, Настя сидит возле бассейна в леопардовом купальнике с открытой спиной и заплетенными на голове косичками, и поет свой новый хит LOMALO.

Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Посмотреть пикантные снимки можно здесь.