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Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике

Комментариев: 2
Украинская певица Настя Каменских отправилась в Баку на фестиваль "Жара".
Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике
Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике
instagram.com/kamenskux_daily

Исполнительница Настя Каменских, которая часто радует поклонников откровенными кадрами, ярко спела свою новую песню.

Сейчас артистка находится в Баку на фестивале “Жара“, где и было снято пикантное видео.

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В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте kamenskux_dail, Настя сидит возле бассейна в леопардовом купальнике с открытой спиной и заплетенными на голове косичками, и поет свой новый хит LOMALO.

Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Посмотреть пикантные снимки можно здесь.

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Теги: Настя Каменских, Жара, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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PUTINCHYIJ    27.07.2018, 15:55
Оценка:  -1
PUTINCHYIJ
Красивая Настя!!!
гость  (аноним)  27.07.2018, 15:52
Оценка:  0
гость
Настя! Показывай уже соски! То, что ты тупая жлобиха уже не скрыть за леопардовым купальником!
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