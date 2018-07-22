Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье
Украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде.
Исполнительница Настя Каменских продолжила радовать поклонников откровенными кадрами.
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Так, в Instagram-аккаунте kamenskux_daily появилось пикантное видео, на котором Настя запечатлена в нижнем белье и черных колготках. В коротком ролике Каменских эротично двигает бедрами и желает подписчикам спокойной ночи.
Поклонники артистки пришли в восторг от видео, назвали Настю красоткой, а также расхвалили ее за постоянную работу над фигурой.
Напомним, украинская певица Оля Полякова показала лицо без макияжа.
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