Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье

Украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде.

Исполнительница Настя Каменских продолжила радовать поклонников откровенными кадрами.

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Так, в Instagram-аккаунте kamenskux_daily появилось пикантное видео, на котором Настя запечатлена в нижнем белье и черных колготках. В коротком ролике Каменских эротично двигает бедрами и желает подписчикам спокойной ночи.

Здрасте👋🔥 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux_daily) 22 Июл 2018 в 8:58 PDT

Поклонники артистки пришли в восторг от видео, назвали Настю красоткой, а также расхвалили ее за постоянную работу над фигурой.

Напомним, украинская певица Оля Полякова показала лицо без макияжа.