"Киев днем и ночью": что известно о новых героях 5 сезона

28 августа на Новом канале состоится премьера пятого сезона украинского сериалити "Киев днем и ночью".

После четвертого сезона “Киев днем и ночью“ пережил перезагрузку. Жизнь Богдана, Карины, Саши и Оксаны, Риты, Олежки, других героев сериалити продолжается, но уже без объективов камер и съемочной группы. Саша и Оксана, как и раньше, вместе. Артур женился на Диане, а кроме того, снялся в сериале “Колдуньи“, который уже осенью выходит на Новом канале. Карина отправилась в Китай и шлет оттуда приветы в своем Instagram-аккаунте.

В новом сезоне - новые герои и новые истории. В объективе – истории трех подруг, цель которых – покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования – сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи.

Руководитель творческого объединения, создающего сериалити, Инна Мельник рассказала:

Мы приняли решение обновить практически весь состав героев. А новые герои диктуют новый сюжет. Надеемся покорить и хейтеров, и ярых фанатов нашего проекта.

Кто же они - новые герои. Их семеро, и один из них - Макс Сосновский - уже хорошо известен зрителям Нового по реалити “Топ-модель по-украински“.

Макс Сосновский

23 года, в Киев перебрался из Могилева-Подольского. После первого сезона “Топ-модели по-украински“ - самый известный физрук Украины. Когда-то он действительно был учителем физкультуры. А сейчас - модель, танцор, блогер.

Обожает драйвовые столичные тусовки. Для себя решил давно и четко – Киев создан для Сосновского, а Сосновский для Киева. Он уверен, что мир уже готов к его звездному часу, дело за малым – просто зажечь ярко.

Макс из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Алина

21 год, киевлянка. Хочет финансовой независимости, но при этом мечтает не работать. Ее главные козыри – сексуальность, обольстительность и хитрость. Пользуясь своими плюсами, обожает манипулировать людьми, особенно мужчинами. Опасные игры будоражат ее кровь. Алина без капли сомнений готова нарушать правила и запреты, главное, чтобы это было весело и принесло ей пользу.

Ненавидит проигрыши, поэтому всегда стремится выиграть любой ценой. С легкостью прощается с тем, что мешает ей жить по собственным правилам.

Алина из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Семен

22 года. Из Николаева. Не енот… А если серьезно, - профессиональный барабанщик, работал в разных коллективах, например, в группе “5 vymir“. Именно с такими парнями хорошим девочкам не разрешают гулять мамы. А вот и зря. Этот обаятельный красавчик и хулиган – настоящий рыцарь. Готов хоть ежедневно спасать принцесс от занудных драконов под драйвовый саундтрек. Но даже не думай его приручить. Он свободолюбив и упрям, а еще – способен на импульсивные необдуманные поступки. С ним всегда рискованно, но всегда интересно.

Семен из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Ярослава

Читай также: "Киев днем и ночью": как сложилась судьба героев?

19 лет. Приехала в столицу из Хмельницкого, студентка. Ее парень поступил в киевский вуз и уехал. Отец запретил учиться в другом городе, но Ярослава приняла самостоятельное решение - поступать в столичный универ вместе с любимым.

Своими сильными качествами считает целеустремленность и смелость. Она на многое готова ради любви. Ярослава верит, что настоящие мужчины не врут, не изменяют и не способны обидеть женщин. А еще они добрые и отзывчивые, всегда поддержат в трудную минуту. Именно такому мужчине она готова отдать свое сердце.

Ярослава из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Назар

25 лет. Из Николаева. Привлекательный, но очень опасный парень. Хитер, проницателен, прагматичен, умеет мастерски манипулировать и заметать следы. В достижении поставленных задач не гнушается самыми нечестными способами. Он всегда приходит к своей цели, чего бы это ему ни стоило. Даже самые близкие люди не знают наверняка, какой Назар на самом деле.

Скорее всего, вы уже видели его в сериалити... Только под именем - Марк. Почему так? Наберитесь терпения - узнаете в самом начале пятого сезона.

Назар из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Полина

25 лет. Еще одна киевлянка. Красивая, умная, из обеспеченной семьи. Верная и преданная, но -собственница. Не прощает измен. В своей жизни не сталкивалась с серьезными трудностями, считает себя очень удачливой и счастливой. Мечтает, чтобы у нее была такая же крепкая семья, как и у ее родителей. Верит, что полюбить можно только раз и на всю жизнь. Кстати, совсем недавно любимый мужчина сделал ей предложение, она ответила “да!“.

Полина из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Настя

Самая младшая среди новых героев. Ей 18 лет, родом из Днепропетровской области. Воспитывалась бабушкой и дедушкой. Девушка - со своим восприятием мира и окружающих. Порядочная и правильная, наивная и всегда с позитивным отношением к жизни. Она уверена, что если ты добрый и справедливый, можешь надеяться, что люди будут платить тебе тем же. Она всегда выступает за честность, ведь ложь разрушает внутренний мир. Так бабушка говорила.

Настя из 5 сезона "Киев днем и ночью" пресс-служба Нового канала

Премьера пятого сезона “Киев днем и ночью“ 28 августа, в 21:00 на Новом канале.

Напомним, ранее стала известна дата премьеры нового сезона легендарного проекта “Танці з зірками“.