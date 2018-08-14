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"Танці з зірками 2018": стало известно, примет ли участие в шоу Павел Зибров

Комментариев: 4
Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.
"Танці з зірками 2018": Павел Зибров стал тринадцатым участником шоу
"Танці з зірками 2018": Павел Зибров стал тринадцатым участником шоу
пресс-служба канала 1+1

Сегодня стало известно имя еще одного участника, который принял эстафету в рамках #танціззіркамиchallenge. На главный паркет страны выйдет народный артист Украины Павел Зибров.

Певец, по традиции танцевального челленджа, опубликовал у себя в социальной сети видео с ответом, не забыв бросить вызов следующей звезде − ведущей утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Валентине Хамайко.

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Будет ли участвовать в проекте Валентина Хамайко, которая как известно, ждет четвертого ребенка, а также с кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Павел Зибров, зрители телеканала "1+1" узнают 26 августа в 21:00.

В рамках челленджа стали известны имена почти всех участников проекта "Танці з зірками". Среди них − грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущие Леся Никитюк и Оксана Марченко.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Павел Зибров – украинский эстрадный певец, композитор, директор и художественный руководитель Театра песни Павла Зиброва. В 1993 году получил звание заслуженного артиста Украины, а в 1996 году получил народного артиста Украины. Выступает на вечеринках не только как певец, но и как Dj под именем Zibrembo. Деятель всеукраинской общественной организации "Партії прихильників жінок".

Напомним, украинская певица Настя Каменских похвасталась стройным телом в купальнике. Как выглядит артистка на отдыхе в Италии, смотрите здесь.

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Теги: Танці з зірками 2018, новости, Павел Зибров, Валентина Хамайко, фото, видео, шоу-биз
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:52
Оценка:  0
pусский
Мой укроклон сраный педик! Надо драчить только на мохнатую лысину ВВП, бля!
pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:50
Оценка:  0
pусский
Иногда я драчу на отражение своего мохнатого очка в зеркале! Но спасибо редакции Ивона, теперь буду драчить на усатый рот Зиброва, бля! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:48
Оценка:  0
pусский
Я так пердану ему в морду, что усы отвалятся!
гость  (аноним)  14.08.2018, 13:42
Оценка:  0
гость
Он мудак.
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