"Танці з зірками 2018": стало известно, примет ли участие в шоу Павел Зибров
Сегодня стало известно имя еще одного участника, который принял эстафету в рамках #танціззіркамиchallenge. На главный паркет страны выйдет народный артист Украины Павел Зибров.
Певец, по традиции танцевального челленджа, опубликовал у себя в социальной сети видео с ответом, не забыв бросить вызов следующей звезде − ведущей утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Валентине Хамайко.
Є ще порох в порохівницях ! Я приймаю #танціззіркамиchallenge ! Так, я буду участником нового сезона @tanci1plus1 на @1plus1_ua 💃🏼🕺. А далi передаю естафету @valentinakhamaiko . Дивiться премьеру 26 серпня о 21:00 на 1+1. Xто буде за мене вболiвати ? Пишiть у коментах! #zibrov #zibrembo #tancizzirkami #танці #танціззірками #павлозібров #зібров #зібрембо
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Будет ли участвовать в проекте Валентина Хамайко, которая как известно, ждет четвертого ребенка, а также с кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Павел Зибров, зрители телеканала "1+1" узнают 26 августа в 21:00.
В рамках челленджа стали известны имена почти всех участников проекта "Танці з зірками". Среди них − грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущие Леся Никитюк и Оксана Марченко.
Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".
Павел Зибров – украинский эстрадный певец, композитор, директор и художественный руководитель Театра песни Павла Зиброва. В 1993 году получил звание заслуженного артиста Украины, а в 1996 году получил народного артиста Украины. Выступает на вечеринках не только как певец, но и как Dj под именем Zibrembo. Деятель всеукраинской общественной организации "Партії прихильників жінок".
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