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Владимир Дантес поделился горячим фото с Надей Дорофеевой

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Украинский ведущий Владимир Дантес показал семейный снимок.
Владимир Дантес поделился горячим фото с Надей Дорофеевой
Владимир Дантес поделился горячим фото с Надей Дорофеевой
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский певец и ведущий телешоу "Еда, я люблю тебя" Владимир Дантес поделился горячей фотографией со своей супругой, вокалисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

Снимок Владимир опубликовал в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Тот случай, когда пытаешься объяснить куда ехать, а она втюрилась в тебя)

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В кадре супруги запечатлены возле машины, при этом Надя одета в юбку с разрезом от бедра, что демонстрирует ее стройную фигуру.

Кроме того, Дантес показал снимок с бекстейджа фотосессии:

 

Фото без лонгрида)) Просто встретили рассвет! Доброго!

Допис, поширений Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

 Поклонники звездной пары пришли в восторг от их совместных фотографий:

Классная пара вы; Оу, как круто; Очень красиво! Вы отличная пара.

Напомним, украинская певица Оля Полякова заплатит 10 тысяч гривен за лучшую пародию на себя. 

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, новости, шоу-биз, фото
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