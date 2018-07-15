Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на информацию, которую в последнее время массово распространяют СМИ.

Вокалистка поп-группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о ее беременности.

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На днях артистка вернулась с отпуска, который провела с друзьями и мужем Владимиром Дантесом на Бали. Комментируя фотографии певицы в купальнике, многие поклонники заметили, что Надя немного поправилась. Это и спровоцировало слухи о том, что Дорофеева находится в интересном положении.

В своих InstaStories певица следующим образом прокомментировала слухи о беременности:

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности instagram.com/nadyadorofeeva/

Шутит Надя или нет, станет понятно совсем скоро. А пока поклонникам остается лишь догадываться, готовится ли Дорофеева стать мамой.

Напомним, певица Анна Седокова впервые привезла сына Гектора в Киев.