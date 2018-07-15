Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

Комментариев: 0
Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на информацию, которую в последнее время массово распространяют СМИ.
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности
instagram.com/nadyadorofeeva/

Вокалистка поп-группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о ее беременности.

Читай также: Надя Дорофеева показала, как проводит отпуск с мужем

На днях артистка вернулась с отпуска, который провела с друзьями и мужем Владимиром Дантесом на Бали. Комментируя фотографии певицы в купальнике, многие поклонники заметили, что Надя немного поправилась. Это и спровоцировало слухи о том, что Дорофеева находится в интересном положении.

В своих InstaStories певица следующим образом прокомментировала слухи о беременности:

 

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности
instagram.com/nadyadorofeeva/

 

Шутит Надя или нет, станет понятно совсем скоро. А пока поклонникам остается лишь догадываться, готовится ли Дорофеева стать мамой.

Напомним, певица Анна Седокова впервые привезла сына Гектора в Киев.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь