Анна Седокова впервые привезла сына в Киев

Украинская певица Анна Седокова рассказала, как ее самый младший ребенок отреагировал на путешествие в поезде.

Артистка и многодетная мать Анна Седокова впервые привезла в Киев годовалого сына Гектора.

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Вместе с детьми певица в последнее время живет в Москве, и родной город она посещала в одиночку. Теперь же Анна решила показать столицу Украины своему самому младшему ребенку и поделилась с поклонниками, как малыш отреагировал на поездку в поезде:

Это мы вместе. Изучает город. Ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили.

Также Седокова рассказала, чем они будут заниматься в Киеве:

Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где ещё росла маленькая Алинка. Где ещё щенком бегал маленький Булочка. Где на детском столе ещё фломастером нарисованы Алинины каляки-маляки.

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