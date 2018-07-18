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Анна Седокова впервые привезла сына в Киев

Комментариев: 6
Украинская певица Анна Седокова рассказала, как ее самый младший ребенок отреагировал на путешествие в поезде.
Анна Седокова впервые привезла сына в Киев
Анна Седокова впервые привезла сына в Киев
instagram.com/annasedokova

Артистка и многодетная мать Анна Седокова впервые привезла в Киев годовалого сына Гектора.

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Вместе с детьми певица в последнее время живет в Москве, и родной город она посещала в одиночку. Теперь же Анна решила показать столицу Украины своему самому младшему ребенку и поделилась с поклонниками, как малыш отреагировал на поездку в поезде:

Это мы вместе. Изучает город. Ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили.

Также Седокова рассказала, чем они будут заниматься в Киеве:

Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где ещё росла маленькая Алинка. Где ещё щенком бегал маленький Булочка. Где на детском столе ещё фломастером нарисованы Алинины каляки-маляки.

 

Это Мы ❤️Вместе )) Изучает город 🌃 Ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили ))) Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где ещё росла маленькая Алинка. Где ещё щенком бегал маленький Булочка. Где на детском столе ещё фломастером нарисованы Алины каляки маляки ❤️ Попробую показать вам в сториз🤗

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, ранее модель Кейт Аптон впервые появилась на публике после объвления о своей беременности. 

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Теги: Анна Седокова, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 15:49
Оценка:  0
гость
интересно у этой членососки от ускоглазого тоже какой-то выблядок будет?
pусский  (аноним)  18.07.2018, 15:41
Оценка:  0
pусский
Клона в куньку!
pусский  (аноним)  18.07.2018, 15:31
Оценка:  0
pусский
Клона в сраньку!
pусский  (аноним)  18.07.2018, 15:13
Оценка:  0
pусский
Аньку в куньку!
гость  (аноним)  18.07.2018, 14:57
Оценка:  0
гость
а очередной Анькин отсос очередного ...уйца тоже будет отслеживаться новостной службой bigmira? Новостной службой..... )))) самом смешно .... какая служба в этой помойке... какой сайт такие и новости
pусский  (аноним)  18.07.2018, 13:43
Оценка:  +1
pусский
Аньку в сраньку!
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