Надя Дорофеева впечатлила поклонников ретро-купальником

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась соблазнительным снимком.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала поклонникам стройную фигуру в купальнике.

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В Instagram-аккаунте артистки появился снимок, на котором она позирует в ретро-купальнике, который впечатлил подписчиков Нади. Так, многие назвали ее странным, однако их поспешили переубедить - именно такой фасон является хитом лета 2018 года.

К слову, в Белеке (Турция), где была сделана фотография, певица вовсе не отдыхает, а дает много концертов в составе группы "Время и Стекло".

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала танец, который не вошел в их общий с MONATIK'ом клип "Глубоко".