Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко": яркое видео

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как готовилась к съемкам клипа на песню "Глубоко...".

Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко..." instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала танец, который не вошел в клип "Глубоко...", снятый совместно с мультиартистом Дмитрием Монатиком.

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Короткий ролик, снятый во время подготвки к съемкам, Дорофеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Судя по подписи, над постановкой работал украинский хореограф Денис Стульников.

Зажигательные танцы Нади пришлись по вкусу ее подписчикам - они отметили, что эта часть танца очень достойна для того, чтобы все-таки попасть в клип.

Посмотреть клип "Глубоко..." Нади Дорофеевой и MONATIK'а можно здесь:

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