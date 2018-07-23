Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко": яркое видео

Комментариев: 0
Украинская певица Надя Дорофеева показала, как готовилась к съемкам клипа на песню "Глубоко...".
Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко..."
Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко..."
instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала танец, который не вошел в клип "Глубоко...", снятый совместно с мультиартистом Дмитрием Монатиком.

Читай также: Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

Короткий ролик, снятый во время подготвки к съемкам, Дорофеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Судя по подписи, над постановкой работал украинский хореограф Денис Стульников.

 

Из невошедшего в клип «Глубоко...» @denis_stulnikov choreograph

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Зажигательные танцы Нади пришлись по вкусу ее подписчикам - они отметили, что эта часть танца очень достойна для того, чтобы все-таки попасть в клип.

Посмотреть клип "Глубоко..." Нади Дорофеевой и MONATIK'а можно здесь:

Напомним, 45-летняя супермодель Хайди Клум сделала селфи голышом.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, MONATIK, видео, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь