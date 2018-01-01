Добро в моде: украинские модели открыли благотворительный фонд
Алина и Виталий объединили свои силы, идеи и ресурсы для популяризации благотворительности среди своей аудитории. Ребята всеми силами стараются приобщить к фонду известных представителей fashion-индустрии и украинских дизайнеров.
Алина Миляева поделилась:
Для меня популярность - это не утеха и преимущество перед остальными, а
инструмент для воплощения социальных и благотворительных проектов. Я с детства мечтала помогать людям и сейчас у меня есть все возможности для этого.
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Виталий Ротарь прокомментировал:
Самая большая человеческая красота - это умение сопереживать и поддерживать. Когда Алина рассказала о проекте, я не раздумывая решил присоединиться.
Первой благотворительную инициативу моделей поддержала известный украинский дизайнер Ива Неролли.
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Бренд Iva Nerolli разработали эксклюзивные футболки с логотипом фонда "Добро в моде", средства от продажи которых будут направлены на благотворительность.
Также Алина Миляева готовится представить благотворительный фонд "Добро в моде" в рамках Национального конкурса красоты "Мисс Украина - 2018", девушка стала одной из претенденток на главный титул.
Напомним также, что OLEYNIK выпустил клип с фрагментами личной биографии.
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