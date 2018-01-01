Добро в моде: украинские модели открыли благотворительный фонд

Основателями фонда "Добро в моде" являются известная модель, одна из самых ярких участниц телепроекта "Супермодель по-украински" Алина Миляева и харизматичный телеведущий, fashion-эксперт и модель Виталий Ротарь.

Алина и Виталий объединили свои силы, идеи и ресурсы для популяризации благотворительности среди своей аудитории. Ребята всеми силами стараются приобщить к фонду известных представителей fashion-индустрии и украинских дизайнеров.

Алина Миляева поделилась:

Для меня популярность - это не утеха и преимущество перед остальными, а

инструмент для воплощения социальных и благотворительных проектов. Я с детства мечтала помогать людям и сейчас у меня есть все возможности для этого.

Алина Миляева пресс-служба

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Виталий Ротарь прокомментировал:

Самая большая человеческая красота - это умение сопереживать и поддерживать. Когда Алина рассказала о проекте, я не раздумывая решил присоединиться.

Виталий Ротарь пресс-служба

Первой благотворительную инициативу моделей поддержала известный украинский дизайнер Ива Неролли.

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Бренд Iva Nerolli разработали эксклюзивные футболки с логотипом фонда "Добро в моде", средства от продажи которых будут направлены на благотворительность.

Также Алина Миляева готовится представить благотворительный фонд "Добро в моде" в рамках Национального конкурса красоты "Мисс Украина - 2018", девушка стала одной из претенденток на главный титул.

Напомним также, что OLEYNIK выпустил клип с фрагментами личной биографии.