Никого не волнуют твои проблемы, - Алина Миляева о реалиях модельного бизнеса

Участница третьего сезона проекта "Супермодель по-украински" Алина Миляева рассказала о трудностях работы моделью.

Модель Алина Миляева, которая участвовала в третьем сезоне шоу Нового канала “Супермодель по-украински“ работает на мировых показах, тесно сотрудничает с украинскими дизайнерами, регулярно появляется на подиумах Ukrainian Fashion Week.

О том, как девушке удалось этого добиться, какую роль в ее жизни сыграло участие в модельном реалити, а также с какими трудностями она сталкивается в работе, читайте в эксклюзивном интервью на Ivona.

С чего начался твой путь модели? Помнишь свой первый показ?

Это была чистая случайность. В 11 лет мама захотела сделать мне фотосессию и нашла фотографа. Мы фотографировались в парке, возле памятных зданий и достопримечательностей в моем родном городе. Фотографу я понравилась и он начал приглашать меня на другие различные съемки, мне было это интересно. Позже я познакомилась с другими фотографами, и мы начали сотрудничать. Первый показ состоялся в рамках проекта “Супермодель по-украински”. У нас было испытание в торговом центре, где каждая модель должна продемонстрировать два лука. С заданием я справилась хорошо. Несмотря на то, что до шоу у меня были только фотосъемки, эксперты меня похвалили.

На сегодняшний день многие мечтают о карьере модели, расскажи, насколько жесткая конкуренция в сфере моделинга и как с ней бороться?

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Действительно, многие девочки мечтают попасть в модельный бизнес. Но конкуренция очень большая. Даже работая в Киеве, ты можешь прийти на кастинг рекламы, в которую нужна, например, светленькая, худая девочка, 177 см ростом, и увидишь еще 20 таких. Но если ты в себе уверена, у тебя есть какая-то изюминка, амбиции, то все получится.

Работа моделью отнимает много времени, от чего приходится отказываться ради успеха в модельном бизнесе?

Если ты улетаешь по контракту на два-три месяца или полгода, то живешь только моделингом. У тебя каждый день кастинги, съемки. Приходится отказываться от общения с родными и друзьями, развлечений, учебы. Никого не волнует успела ли ты выспаться и поесть, твои личные проблемы и переживания, ты должна работать. Но я всегда стараюсь найти время, чтобы позвонить домой, почитать литературу или посетить какое-либо интересное место.

Алина Миляева пресс-служба

Случались ли с тобой курьезные ситуации на подиуме во время показа, например, теряла обувь или расстегивалась одежда?

Я давно работаю на показах. На моих глазах часто терялась обувь, отлетали каблуки, расстегивались платья. Всегда думала, как же мне везет, что у меня всегда все проходит без заминок, до показа Андре Тана прошлым летом. У меня была обувь на два размера больше и бархатное платье в пол. Когда вышла на подиум, почувствовала, что одна туфля спадает, но сумела незаметно обуть ее, и в этот момент у меня расстегнулось платье. Мне забыли завязать ленточку внутри, которая удерживала платье в зоне декольте. По правилам, на показах модель не имеет права трогать одежду. Но так как присутствовали дети и пожилые люди, у меня не было другого выхода. Я старалась невзначай поддерживать платье, чтобы хоть как-то скрыть декольте. Думаю, этот показ останется в памяти на всю жизнь.

С какими трудностями сталкиваются модели во время работы? Как часто приходиться выходить в неудобной одежде или обуви?

Когда дизайнеры представляют новую коллекцию, они всегда хотят выделиться. Обычно вещи, которые демонстрируют на подиуме, не продаются в магазинах, поэтому обувь и одежда очень часто неудобные. Бывают разные показы, иногда приходиться выходить даже в мусорных пакетах. У меня был показ, когда на лицо всем моделям надели плотные шапки и при выходе на подиум были ступеньки. Мне повезло, я не споткнулась и никуда не врезалась, но у других девочек такие случаи были. Но в основном неудобная всегда обувь.

Ты участвовала в одном из самых популярных тв-шоу на украинском телевидении - “Супермодель по-украински“. Что дал тебе проект?

Во-первых, опыт. Во-вторых, мне было интересно, как происходит процесс съемки. Когда я смотрела проект по телевизору, всегда задавалась вопросом, почему девочки делают так, а не иначе. Со стороны все выглядит очень легко. Но главное, что после такого телешоу, как “Супермодель по-украински” ты закаленная к работе и уже ничего не боишься.

Какие плюсы и минусы участия в подобных телешоу? Собираешься принять участие где-то еще?

Из плюсов, наверное, популярность. Но только в случае, если ты правильно ею воспользуешься. Это большой шаг в будущее, если ты собираешься связать свою жизнь с телевидением. Из минусов, то какой тебя могут выставить перед зрителями. Об участии в других телешоу пока не думала, мне хватило “Супермодель по-украински”.

Алина Миляева пресс-служба

Расскажи, чем занимаешься сейчас и поделись планами на ближайшее будущее?

На данный момент я занимаюсь благотворительным проектом “Добро в моде” и участвую в конкурсе “Мисс Украина”, пока это в приоритете. Также в свободное время посещаю уроки вокала и хожу на бокс. После конкурса, возможно, улечу работать по контракту в Милан или Париж, но пока не хочу загадывать наперед.

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