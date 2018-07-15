Я хочу семью, – Даша Астафьева откровенно рассказала о личном
Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая активно занимается спортом и следит за своей фигурой, в недавнем интервью для ТСН рассказала о личной жизни и собственных переживаниях. Девушка призналась, что очень хочет детей.
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Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью...» – рассказала Даша.
Напомним, что 33-летняя звезда встречается с бизнесменом Артемом Кимом, который был обвинен в миллионном хищении бюджетных средств.
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Настолько личная драма. Я ничего не могу сделать, и рядом мужчина, который ничего не может. Я не желаю никому переживать такое, что происходит сейчас с нами. Я хотела ребенка с первого дня, как встретила Артема. Он меня позвал на первое свидание. Я вместо того, чтобы слушать его, сидела и думала, какой он будет хороший папа. Не знаю, возможно, еще не наше время. Мы хотим с первого дня, поверьте», - поделилась своими переживаниями Астафьева.
На вопрос, почему не может забеременеть, Дария категорически отказывается говорить, потому что это больная тема.
Полная версия правил
Были бы у меня деньги, чтобы заинтересовать эту старую прошмандовку, она бы согласилась выйти за меня замуж... Но денег у меня нету... Я нищеброд...
Я могу только люто дрочить, представляя как вылизываю ей вонючую и раздолбанную духовку )))
Даша не давайте никаких комментариев этим плющам.