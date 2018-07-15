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Я хочу семью, – Даша Астафьева откровенно рассказала о личном

Комментариев: 10
Украинская певица призналась, что очень хочет создать семью и завести детей.
Дария Астафьева
Дария Астафьева
instagram.com/da_astafieva/

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая активно занимается спортом и следит за своей фигурой, в недавнем интервью для ТСН рассказала о личной жизни и собственных переживаниях. Девушка призналась, что очень хочет детей. 

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Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью...» – рассказала Даша. 

Напомним, что 33-летняя звезда встречается с бизнесменом Артемом Кимом, который был обвинен в миллионном хищении бюджетных средств.  

instagram.com/da_astafieva/

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Настолько личная драма. Я ничего не могу сделать, и рядом мужчина, который ничего не может. Я не желаю никому переживать такое, что происходит сейчас с нами. Я хотела ребенка с первого дня, как встретила Артема. Он меня позвал на первое свидание. Я вместо того, чтобы слушать его, сидела и думала, какой он будет хороший папа. Не знаю, возможно, еще не наше время. Мы хотим с первого дня, поверьте», - поделилась своими переживаниями Астафьева.  

На вопрос, почему не может забеременеть, Дария категорически отказывается говорить, потому что это больная тема. 

Ранее Даша Астафьева поделилась главным секретом красоты.

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Теги: Даша Аставфьева, интервью
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Комментариев (10)
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Moskalets  (аноним)  16.07.2018, 00:27
Оценка:  0
Moskalets
я ЛОХ
Были бы у меня деньги, чтобы заинтересовать эту старую прошмандовку, она бы согласилась выйти за меня замуж... Но денег у меня нету... Я нищеброд...
Я могу только люто дрочить, представляя как вылизываю ей вонючую и раздолбанную духовку )))
Moskalets    15.07.2018, 23:47
Оценка:  -1
Moskalets
Жалко конечно Дашу но она сможет если пожелает найти себе ещё, женщина то сладкая...
гость  (аноним)  15.07.2018, 21:42
Оценка:  +1
гость
Согласна с Гостем в 20.06. Никогда не пойму женщин, которые выходят замуж за корейцев и китайцев. Прикольно будут смотреться узкоглазые украинцы! И вообще, что значит "был обвинён в миллионном хищении денег"? Он уже их не похищал и обвинения сняли?
гость  (аноним)  15.07.2018, 21:00
Оценка:  +2
гость
ДАША ПРИЕЗЖАЙ НА БОРЩАГОВКУ В НАШУ ОБЩАГУ НАУ №8 ,ТАМ ТЕБЯ ЧПОКНУТ РАЗ 15-20 СРАЗУ ПУЗО НАДУЕТСЯ ! А ЛУЧШЕ ПОЗОВЁШЬ ТАМ ХАЧИКА АЛИКА СО 2-ГО ЭТАЖА,ОН РАБОТАЕТ КАК РАЗ ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ И КАК БОНУС ТЕБЕ ЕЩЁ ПУКАН РАЗВОЛЬЦУЕТ ЯК ТРЭБА ! ДАВАЙ , НЕ ДУРКУЙ !
гость  (аноним)  15.07.2018, 20:06
Оценка:  0
гость
Заводят собачек и котов. Даша давай я тебя тpaxну , зачем тебе ускоглазые дети.
гость  (аноним)  15.07.2018, 20:04
Оценка:  +1
гость
Ким уже с дуплом порванным.
гость  (аноним)  15.07.2018, 20:03
Оценка:  +1
гость
Семью надо заводить в +/- 20 лет, а не будучи старой прошмандовкой!
гость  (аноним)  15.07.2018, 19:48
Оценка:  +2
гость
Меньше абортов делала бы. Может и получилось
Серый    15.07.2018, 18:52
Оценка:  +1
Серый
Я жду тебя Даша , позвони .
гость  (аноним)  15.07.2018, 18:48
Оценка:  +2
гость
и что? в чем суть этой инфо? это даже не заметка. бред. где журналистика, когда она успела умереть, ....
Даша не давайте никаких комментариев этим плющам.
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