Я хочу семью, – Даша Астафьева откровенно рассказала о личном

Украинская певица призналась, что очень хочет создать семью и завести детей.

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая активно занимается спортом и следит за своей фигурой, в недавнем интервью для ТСН рассказала о личной жизни и собственных переживаниях. Девушка призналась, что очень хочет детей.

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Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью...» – рассказала Даша.

Напомним, что 33-летняя звезда встречается с бизнесменом Артемом Кимом, который был обвинен в миллионном хищении бюджетных средств.

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Настолько личная драма. Я ничего не могу сделать, и рядом мужчина, который ничего не может. Я не желаю никому переживать такое, что происходит сейчас с нами. Я хотела ребенка с первого дня, как встретила Артема. Он меня позвал на первое свидание. Я вместо того, чтобы слушать его, сидела и думала, какой он будет хороший папа. Не знаю, возможно, еще не наше время. Мы хотим с первого дня, поверьте», - поделилась своими переживаниями Астафьева.

На вопрос, почему не может забеременеть, Дария категорически отказывается говорить, потому что это больная тема.

Ранее Даша Астафьева поделилась главным секретом красоты.